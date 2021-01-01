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कृषि कानूनों का विरोध:जिला बार एसोसिएशन, खाप और जनसंगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिया धरना

हिसारएक घंटा पहले
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हिसार| किसानों के समर्थन में न्यायालय परिसर में वकीलों का धरना शुरू। - Dainik Bhaskar
हिसार| किसानों के समर्थन में न्यायालय परिसर में वकीलों का धरना शुरू।
  • तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान संगठन टोल और गांवों में धरना दे रहे

हिसार बार एसोसिएशन ने किसान आंदाेलन के समर्थन में नियमित समानान्तर धरना शुरू कर दिया है। बार एसाेसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने कहा कि वकीलों का नैतिक दायित्व बनता है कि किसान की लड़ाई को अपना मान कर लड़ें। केंद्र सरकार को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर किसानों से इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए इनकी मांग पर गौर करना चाहिए।

सचिव एडवोकेट संदीप बूरा ने सभी जिला बार एसोसिएशन से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने जिला मुख्यालय पर समानान्तर धरना लगाएं। इस माैके पर उपप्रधान राजेश यादव, सह सचिव पीयूष तापड़िया, कोषाध्यक्ष सीता राम भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खाेवाल, जगदीश राय बिश्नोई, प्रेम चंद मित्तल, कलम सिंह, अर्जुन सिंह, जोगिन्दर सिंह मल्ही, धर्मपाल भाम्भू, प्रदीप सिंह बाजिया, बलविंदर सिंह, आरएस संधू, नवदीप आिद मौजूद थे।

जाट धर्मशाला में मीटिंग: राष्ट्रीय काजला खाप 6 के चक्का जाम में लेगी हिस्सा

राष्ट्रीय काजला खाप 6 फरवरी काे चक्का जाम में भाग लेगी। इस बारे में खाप कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को जाट धर्मशाला में हुई। अध्यक्षता खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमल काजल ने की। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोहर लगाते हुए निर्णय लिया कि 6 फरवरी के चक्का जाम में काजला खाप भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लेगी।

बैठक में राष्ट्रीय संरक्षक धर्मवीर काजला, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मांगेराम कैमरी, प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप करनाल, चंद्रभान काजला, सुमित काजल, ईश्वर सिंह, बीर सिंह, महाबीर सिंह दुर्जनपुर, दलजीत, रणबीर सिंह, सुरेश घिल्लू काजला, सुरेश काजलां, प्रेम फ्रांसी, प्रवीन तलवंडी, होशियार सिंह धांगड़, रणबीर धांगड़, संदीप बिसला मौजूद थे।

किसानों के समर्थन में रिटायर्ड कर्मियों ने पटेल नगर में किया धरना-प्रदर्शन

किसान सहयोग मंच के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने बुधवार काे पटेल नगर में धरना दिया और किसानाें का पुरजाेर समर्थन दिया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष आरसी जग्गा की अध्यक्षता में धरने पर नारेबाजी की। पटेल नगर बाजार में हस्ताक्षर अभियान चलाकर दुकानदारों से किसान आंदोलन के समर्थन में हस्ताक्षर करवाए।

मंच के संयोजक अनिल शर्मा ने बताया कि 4 फरवरी क्रांतिमान पार्क पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग धरना देंगे। आज के धरने पर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान वासदेव शर्मा, प्रो. अत्तर सिंह, रमेश सैनी, सुरेंद्र सैनी, ओमप्रकाश सैनी, मनोहर लाल जाखड़, रामकुमार शर्मा, मदनलाल मुंजाल, सुदर्शन मनोचा मौजूद थे।

‘चक्का जाम को स्वदेशी जन जागरण आंदोलन का समर्थन’

स्वदेशी जन जागरण आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक रविंदर पानू ने 6 फरवरी के देशव्यापी चक्का जाम का समर्थन किया है। पानू ने कहा कि किसान, मजदूर और आम आदमी की लड़ाई में स्वदेशी जन जागरण आंदोलन साथ खड़ा है। पानू ने कहा कि सरकार पूरी तरह बौखला गई है। जब किसान नहीं चाहते तो कानून वापिस लेने चाहिए। किसानों को बदनाम करने के सभी हथकंडे फेल हो गए, आंदोलन को दबाने की जितनी कोशिश की जाएगी आंदोलन उतना ही मजबूत होगा।

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