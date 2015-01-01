पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सावधान:चांदी के वर्क की जगह चमड़े या एल्यूमीनियम का वर्क लगी न थमा दें मिठाई

हिसार2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो।
  • मिलावटखाेराें की तलाश में जिलेभर में छापामारी कर रहे खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी

त्याेहारी सीजन में जिले के विभिन्न स्थानाें पर मिलावटखाेर सक्रिय हाे गए हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार मिलावटखाेरी करने वालाें के खिलाफ छापामारी कर शिकंजा कस रही है। मिठाई पर चांदी के वर्क के स्थान पर मिलावटखाेर चमड़े का वर्क लगाकर बेच सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ग्राहकाें काे वर्क की पहचान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यही नहीं लाेगाें से अपील की जा रही है कि मिलावटखाेराें की सूचना उन्हें दें, तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अरविंद जीत सिंह का कहना है कि यदि वर्क असली है या नहीं, इसकी जानकारी करनी है ताे उसे हाथ से सही से रगड़ें, यदि वर्क खत्म हाे जाता है ताे वह असली है।

यदि गोली बन जाती है ताे वर्क नकली है। चमड़े के वर्क में कई बार रेशे भी बनने लगते हैं। इसके अलावा यदि मिठाई में मावे के स्थान पर कुछ लाेग मैदा भी डाल लेते हैं, जिससे मिठाई का स्वाद ही बदल जाता है। मिठाई असली होगी तो खाते समय मुंह में नहीं लगेगी, यदि उसमें मिलावट है तो चिपक जाएगी। मिठाई में मावा असली है या नकली, इसकी पहचान के लिए मिठाई को हाथ में रगड़कर सूंघें।

यदि वनस्पति की खुशबू आती है तो नकली है, यदि घी की आती है तो उसे असली माना जाएगा।असली मावे में कभी चिपचिपाहट नहीं होती, यदि चिपचिपाहट है तो मावा मिलावटी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है िक मिलावटखाेराें की तलाश में छापामारी की जा रही है। उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।

हिसार, आदमपुर समेत कई स्थानाें पर की छापामारी

खाद्य सुरक्षा विभाग का छापामारी अभियान जारी है। शनिवार काे भी टीम ने हिसार और आदमपुर के कई स्थानाें पर छापामारी की। चार दिन पूर्व ही आजाद नगर की फैक्ट्री में छापामारी कर मिलावटी मिठाई आदि नष्ट कराएं गए थे। इसके अलावा नकली घी की फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें