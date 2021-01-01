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  • Donation Of Portable X ray Machine, Which Has Been Gathering Dust In Mangali For Ten Years, No Appointment Of Radiographer

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दान की बेकद्री:मंगाली में दस साल से धूल फांक रही दान में मिली पोर्टेबल एक्सरे मशीन, रेडियोग्राफर की नियुक्ति नहीं

हिसारएक घंटा पहले
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मंगाली सीएचसी के स्टोर रूम में धूल फांकती एक्सरे मशीन। - Dainik Bhaskar
मंगाली सीएचसी के स्टोर रूम में धूल फांकती एक्सरे मशीन।
  • हिमाचल में अस्पताल बंद हुआ तो डॉक्टर ने सीएचसी मंगाली को दिए थे उपकरण, ताकि लोगों को मिल सके सुविधा
  • सीएमओ बोलीं, रेडियोग्राफर की पोस्टिंग हुई तो मशीन शुरू करवाएंगे, तब तक सिविल अस्पताल में करेंगे प्रयोग

मंगाली सीएचसी में करीब 10 साल से पोर्टेबल एक्स-रे मशीन धूल फांक रही है। रिकॉर्ड रूम में रखी मशीन का कभी प्रयोग नहीं हो सका। जनसेवा की भावना से हिमाचल के एक डॉक्टर ने एक्स-रे मशीन सहित कई उपकरण दान दिए थे लेकिन उनका फायदा जिले की सबसे बड़ी 5 गांवों की पंचायत के लोगों को नहीं मिल पाया। लगातार सरपंच और ग्रामीण एक्सरे मशीन के संचालन के लिए रेडियोग्राफर की नियुक्ति की मांग करते रहे हैं। अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है। यह मामला उजागर होने के बाद सीएमओ डॉ. रतना भारती ने संज्ञान लिया है।

इस मशीन के लिए रेडियोग्राफर की पोस्टिंग के प्रयास होंगे, तब तक सिविल अस्पताल में मशीन को लाकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि मशीन 10 साल से प्रयोग नहीं हुई है जिसकी पहले जांच होगी। तकनीकी तौर पर दुरुस्त मिलने पर इंस्टाल्ड होगी।

जानिए... कब आई थी मशीन और क्यों दान मिली थी

मंगाली के पुराने जानकार बताते हैं कि करीब 10 साल हो चुके हैं। हिमाचल का एक डॉक्टर था। उसका अस्पताल बंद हो गया था। तब उसने जनता की भलाई के लिए पोर्टेबल एक्स-रे मशीन सहित ओटी के उपकरण सीएचसी मंगाली में दान दिए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि मशीनों का सही इस्तेमाल व नागरिकों को सुविधा देने के लिए किया जाए। सीएचसी में दान दी मशीनों से ऑपरेशन थियेटर स्थापित हुआ था। तब वर्तमान में सीएमओ रतना भारती बतौर एसएमओ कार्यरत थी।

उन्होंने बेहतरीन ओटी बनाकर ऑपरेशन किए थे लेकिन उनके जाने के बाद मशीन की सुध किसी ने नहीं ली। सीएचसी इंचार्ज बदलते गए और उपकरण धूल फांकते रहे। जब कभी एक्सरे सुविधा की मांग उठती तो हेल्थ अफसरों का तर्क होता कि रेडियोग्राफर की पोस्ट नहीं है। बिना टेक्निशियन कैसे संचालन संभव है।

बायोलॉजिस्ट डॉ. रमेश पूनिया ने फिर अव्यवस्था पर कसा तंज

मंगाली सीएचसी में पोर्टेबल एक्स-रे मशीन के इंस्टालेशन नहीं होने पर बायोलॉजिस्ट डॉ. रमेश पूनिया ने सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी पर तंज कसा है। उन्होंने पोस्ट लिखी कि मंगाली में ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होने का मौका मिला था। मुझे युवा साथियों ने बताया था कि हमारे यहां सीएचसी मंगाली को एक डॉक्टर ने पोर्टेबल एक्सरे मशीन दान दी थी। पिछले लगभग 10 सालों से बंद पड़ी है। आश्चर्य की बात है कि जिस सीएचसी के अधीन करीब 25 सब सेंटर और 40 से अधिक गांव आते हैं।

रेडियोग्राफर की मांग करते रहे हैं: विनोद

मंगाली जाटान के सरपंच प्रतिनिधि विनोद ने बताया कि सीएचसी मंगाली में एक्स-रे मशीन रखी हुई है। इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। काफी बार हेल्थ अफसरों से डिमांड कर चुके हैं लेकिन सुविधा नहीं मिले।

जब मैं सीएचसी मंगाली में एसएमओ थी तब मशीनों को हिमाचल के डॉक्टर ने दान दिया था। उस दौरान मशीनों का प्रयोग हुआ था। अब मेरे संज्ञान में मामला आया तो तुरंत कुछ मशीनों को मंगवाकर सिविल अस्पताल में यूज करवा रही हूं। एक्सरे मशीन के लिए सीएचसी मंगाली में रेडियोग्राफर चाहिए जोकि नहीं है। कोई पोस्टिंग होगी तभी एक्सरे मशीन की सेवा मिल पाएगी। - डॉ. रतना भारती, सीएमओ।

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