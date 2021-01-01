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देर रात बदला मौसम का मिजाल:रात 1 बजे बूंदाबांदी और ओले पड़े, आज भी बारिश के आसार, बढ़ सकती है सर्दी

हिसारएक घंटा पहले
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शहर में बुधवार रात करीब एक बजे गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई। जिससे माैसम में ठंडक बढ़ी। इससे पहले बुधवार दिन में तेज धूप खिली, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली थी।

दिन में अधिकतम तापमान 25.6 दर्ज किया गया, जाे सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार देर शाम हल्के बादल छाने शुरू हुए। इसके बाद माैसम ने करवट बदली। आदमपुर क्षेत्र के सरसाना व आसपास के गांवाें में ओले पड़े। इसके अलावा हिसार में भी ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बारिश की संभावना है।

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