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सिविल अस्पताल में धरना जारी:पाेस्टमार्टम के बाद भी जिले सिंह का शव परिजनाें काे नहीं सौंपा

हिसार2 घंटे पहले
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धरने को संबोधित करते विधायक जोगीराम सिहाग।

ढाणी गारण गांव के जिले सिंह हत्याकांड के फरार चल रहे आराेपी तीसरे दिन भी पुलिस पकड़ से बाहर रहे। तीसरे दिन भी लाेगाें ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सिविल अस्पताल में धरना दिया। लाेगाें के हाईवे जाम करने की चेतावनी के बाद अलर्ट पुलिस प्रशासन ने पाेस्टमार्टम के बाद भी शव परिजनाें काे देने से इनकार कर दिया। जिसकाे लेकर लाेगाें ने सिविल अस्पताल में हंगामा भी किया। डीएसपी अशाेक कुमार भी माैके पर पहुंचे। उधर एसपी ने जल्द आराेपियाें काे पकड़ने का दावा किया है।

जिले सिंह के परिजनों व जय भीम आर्मी सहित विभिन्न संगठनों ने तीसरे दिन भी हिसार के सामान्य अस्पताल में धरना दिया। इस मौके पर मृतक के पुत्र श्याम सुंदर ने बताया कि पुलिस प्रशासन हत्यारों को पकड़ने की बजाय उनके पिता का शव न देकर उनके परिवार के साथ ही ज्यादती कर रहा है। शुक्रवार को उनके पिता का पोस्टमार्टम हुआ इसके साथ ही उनका कोरोना का टेस्ट भी किया गया लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली। वहीं तीन-चार अन्य शव पोस्टमार्टम के लिए आए थे उनका कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया।

श्याम सुंदर ने कहा कि अब पुलिस प्रशासन मनमानी पर उतर आया और शव को साथ लेकर धरना-प्रदर्शन के डर से उन्हें शव नहीं दिया जा रहा। वे शव को लेकर अपने गांव ढाणी गारण जाएंगे और गांव की पंचायत जो फैसला करेगी वे उसी के अनुसार चलेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने सिविल अस्पताल को पुलिस छावनी के रूप में तब्दिल कर दिया है और उन्हें शव नहीं दिया जा रहा। कहा कि रविवार काे भी सिविल अस्पताल में धरना जारी रहेगा। जय भीम आर्मी के चेयरमैन संजय चौहान ने कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी व तानाशाही छाेड़कर पीडि़त परिवार को मृतक का शव लौटाए।

हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी हैं

जिले सिंह की हत्या करने वाले आराेपियाें काे पकड़ने के लिए दस टीमे लगाई गई हैं। जिनकी कमान डीएसपी अशाेक कुमार और जाेगिंद्र शर्मा काे साैंपी गई है। मृतक के परिजन शव काे हाईवे पर रखकर जाम लगाने की बात कह रहे है। जिसके कारण अभी शव काे पाेस्टमार्टम हाउस में ही डिफ्रिज में रखवाया गया है। जल्द ही आराेपियाें काे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - बलवान सिंह राणा, एसपी, हिसार।

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