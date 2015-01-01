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चमका कारोबार:उम्मीदें रोशन : बर्तन बाजार 40% तक बढ़ा, चांदी के सिक्के खूब बिके तो टॉप गियर में ऑटो मोबाइल सेक्टर

हिसार2 घंटे पहले
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हिसार के राजगुरु मार्केट में ग्राहकों का दिनभर तांता लगा रहा। खरीदारों को देख व्यापारी खुश हैं।
  • त्योहार पर खुशियों के लिए शॉपिंग करने बाजारों में पहुंची खरीदारों की भीड़
  • राजगुरु मार्केट में संस्थानों पर दिनभर लगा रहा ग्राहकों का तांता, प्रशासन ने भी किए पूरे इंतजाम

ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने से संपन्नता बनी रहती है। इसलिए शहर के बाजार में सोना-चांदी और बर्तन खरीदने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा। सुख-समृद्धि की कामना के साथ लोगों ने लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति, सोने-चांदी के सिक्कों, ज्वेलरी आइटम्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में विभिन्न प्रकार के आइटम्स खरीदे। हालांकि राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान अजय सैनी ने बताया कि इस बार मार्केट में कारोबार करीब 12 करोड़ हुआ। महामारी के दौर में व्यापारी इस स्थिति को उम्मीद से कहीं बेहतर मान रहे हैं। अभी दो दिन कारोबार और चमकने की उम्मीद है।

सर्राफा बाजार - चांदी के सिक्के और लाइट वेट ज्वेलरी की ज्यादा सेल, सोने की चौकी और तुलसी वृक्ष भी खरीदे

शहर में लगभग 450 ज्वेलर्स की दुकानें हैं। इसमें से 15 बड़े व्यापारी हैं जिनकी सेल करीब 10 से 20 लाख प्लस रही। छोटी दुकानों की बिक्री 50 हजार से ढाई लाख तक की हुई। राजगुरु मार्केट स्थित सरस्वती ज्वेलर्स के ऑनर साहिल जैन ने बताया कि इस बार धनतेरस पर चांदी के सिक्कों की सेल सबसे ज्यादा रही। इस बार लाइट वेट ज्वेलरी खरीदते ज्यादा नजर आए। इसमें सोने की चेन, अंगूठी, छोटे टॉप्स की ज्यादा बिक्री रही। लक्ष्मी-गणेश के चांदी के सिंहासनों, नई आइटम में सोने की चौकी और तुलसी वृक्ष को भी काफी पसंद किया गया। सुशील ज्वेलर्स के ऑनर ने बताया कि इस बार चांदी के सिक्कों की सेल बेहतर रही। 1 से 7 बजे तक दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा।

इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में 55 इंच एलईडी और फ्रिज की रही डिमांड, कैश बैक ऑफर में दिखाई रुचि

पीएलए स्थित राधिका इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक अनिल मेहता ने बताया कि धनतेरस पर 233 यूनिट की सेल हुई। ज्यादातर एलईडी और फ्रिज बिके। डिस्काउंट ऑफर और कैशबैक के लिए लोगों ने खास रुचि दिखाई और एलजी और सैमसंग ब्रांड में अधिक इन्वेस्ट किया। माया सेल्स के संचालक करण ने बताया कि 125 यूनिट सेल की जिसमें 55 इंच के एलइडी और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की ज्यादा डिमांड रही। ईएमआई और फाइनेंस पर आइटम खरीदने वाले ज्यादा रहे। सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के दीपक के मुताबिक टीवी, फ्रिज और एसी की सेल ज्यादा हुई।

बर्तन बाजार : थाली में तांबे के सेट सबसे ज्यादा बिके

इस बार एलमीनियम की सेल काफी कम रही। एलमीनियम को छोड़ लोगों ने स्वास्थ्य लाभ के चलते पीतल और तांबे के बर्तनों में ज्यादा इन्वेस्ट किया। मोती बाजार स्थित एक बर्तन स्टोर के ऑनर निखिल जैन ने बताया कि इस साल धनतेरस पर तांबे की बिक्री में 35 से 40 परसेंट का उछाल आया है। लोगों ने तांबे के ग्लास और जग खूब खरीदे। नॉन स्टिक आइटम्स की भी अच्छी डिमांड रही। पड़ाव चौक स्थित बर्तन स्टोर ऑनर पवन कुमार ने बताया कि पूजा की थाली में तांबे के सेट सबसे ज्यादा बिके। स्टील में लोगों ने फ्लोरल डिजाइन वाले बर्तन पसंद किए।

ऑटोमोबाइल: हीरो के 515 तो टीवीएस के 450 टू-व्हीलर सेल, 45 रॉयल एनफील्ड बुक

कोरोना के चलते लोग निजी वाहन को जरूरी समझ रहे हैं। इसलिए दुपहिया और चार पहिया वाहनों की सेल में अच्छी स्थिति नजर आई। शहर में करीब 13 बड़े ऑटोमोबाइल शोरूम हैं। मलिक ऑटोमोबाइल में 40 टयोटा गाड़ियां, 45 रॉयल एन्फील्ड, 350 होंडा बाइक और स्कूटी की सेल हुई। चौधरी ऑटोमोबाइल ने 515 हीरो दुपहिया वाहन बेचे। जिसमें 36 स्कूटी रही। हिसार ऑटोमोबाइल ने 25 मारुति गाड़ियां सेल कीं। ओरियन हुंडई ने 30 गाड़ियां सेल की तो एलिना निसान ने लगभग 20 गाड़ियों की सेल की। इनमें से ज्यादातर वाहन पहले से ही धनतेरस की शॉपिंग के लिए बुक थे। बालाजी टीवीएस ने 450 टू व्हीलर की सेल की।

उम्मीद से बेहतर स्थिति

फेस्टिवल सीजन में बाजार में इस बार 12 करोड़ का कारोबार हुआ है। महामारी के चलते मंदी के असर का अंदेशा था हालांकि अच्छी बात यह है कि मार्केट में स्थिति फिलहाल बेहतर है।-अजय सैनी, प्रधान, राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन।

सुबह ज्वेलरी बाजार थोड़ा ढीला नजर आया। लेकिन 1 से 7 बजे के बीच ग्राहकों का जमावड़ा रहा। कोरोना के नियमों के चलते कई ग्राहकों को आइटम्स लेने के लिए इंतजार भी करना पड़ा। -सुशील, जैन ज्वेलर्स।

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