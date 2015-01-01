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मंगाली के युवक की सुसाइड में नया मोड़:परिजनों ने हवलदार पर लगाया 50 हजार रिश्वत लेने का आरोप

हिसार2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

मंगाली माेहब्बत गांव के सुभाष द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में नया माेड़ आ या है। पत्नी के छाेड़कर जाने और पुलिस से शिकायत किए जाने से क्षुब्ध हाेकर आत्महत्या से पूर्व परिजनाें ने मंगाली पुलिस चाैकी के हवलदार पर सुभाष से पचास हजार की रिश्वत मांगने का आराेप लगाया है। सुभाष के हवलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एक वीडियाे भी वायरल हाे रही है। परिजनाें ने ए सपी से मामले की शिकायत करने की बात कहीं है।

मंगाली माेहब्बत के रहने वाले सुभाष ने असम की रहने वाली उसकी पत्नी के छाेड़कर जाने और उसके रिश्तेदाराें द्वारा पुलिस से शिकायत करने से क्षुब्ध हाेकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने भर्री गांव के कुलदीप, उसकी पत्नी माेनू और पड़ाेसी प्रताप के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज कराया था।

मृतक के भाई श्रवण का आराेप है कि सुभाष की पत्नी और उसके रिश्तेदाराें ने उनके परिवार की शिकायत मंगाली पुलिस चाैकी पर की थी। जिसमें मारपीट का आराेप लगाया था। आराेप है कि मंगाली पुलिस चाैकी पर तैनात एक हवलदार ने सुभाष से कार्रवाई नहीं करने के बदले पचास हजार रुपये की भी मांग की थी। सुभाष ने अस्पताल में यह बात उ से बताई।

सुभाष के हवलदार द्वारा पचास हजार रुपये मांगने की विडियाे भी वायरल हाे रही है। जिसमे सुभाष कह रहा है कि उससे पुलिस ने 50 हजार की मांग की थी। श्रवण का कहना है कि रिश्वत मांगने वाले हवलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग काे लेकर एसपी से मिला जाएगा। एसपी बलवान सिंह राणा का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। जांच कराकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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