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जाट धर्मशाला में मीटिंग:किसान नेताओं ने भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों के बहिष्कार का किया ऐलान

हिसार2 घंटे पहले
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हिसार जाट धर्मशाला में मीटिंग करते किसान।
  • किसानों के मुद्दे पर अखिल भारतीय किसान-मजदूर समन्वय समिति का गठन किया
  • आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की श्रद्धांजलि सभा 20 दिसंबर को

किसानाें के मुद्दे पर अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय समिति का गठन किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय कमेटी सहित जिला कोर कमेटी बनाई गई है। इस संबंध में समिति की बैठक जाट धर्मशाला में पूर्व चेयरमैन सतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई । संचालन सतबीर पूनिया ने किया। साथ ही फैसला लिया कि शुक्रवार व शनिवार को हलका कमेटियों का गठन करते हुए किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि 20 दिसंबर को राष्ट्रीय समिति के आह्वान पर लघु सचिवालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और आंदाेलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जेजेपी व बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमाें का बहिष्कार किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक कृषि विरोधी कानून वापस नहीं होगा तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आंदोलनरत किसानों को रोकने की कोशिश की गई तो किसान समन्वय समिति मुंह तोड़ जवाब देगी। इस मौके पर किसान नेता दिलबाग हुड्डा लुदास, सतबीर पूनिया, बलवान सुंडा, कृष्ण किरमारा, मास्टर सतबीर गढ़वाल, धर्मपाल बडाला, मास्टर रामप्रताप, विजय जागलान, मांगेराम, राजीव पातड़, संदीप धीरणवास, अनिल गोरछी आदि माैजूद रहे।

उकलाना में भी 20 दिसंबर को देंगे श्रद्धांजलि

किसान संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर गुरुवार को उकलाना के विभिन्न संगठनों की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता ईश्वर सिंह बिठमड़ा वहीं मंच संचालन दयानंद ढूकिया ने किया। मीटिंग में किसान संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 20 दिसंबर को दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में शोक सभा की जाएगी। 20 दिसंबर को उकलाना के संगठन, किसान मजदूर, व्यापारी व दुकानदार इकट्ठे होकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। नौजवान वॉलंटियर की कमेटियां बनाकर दिल्ली आंदोलन में सहयोग के लिए भेजे जाएंगे।

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