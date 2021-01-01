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कृषि कानूनों के विरोध में स्वर बुलंद:12 गांव के किसानों ने 40 किलोमीटर तक निकाला ट्रैक्टर मार्च, लांधड़ी में रैली कल

हिसार, अग्राेहा, सुलखनी बालसमंद, आदमपुर और उकलाना2 घंटे पहले
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धीरणवास से चला ट्रैक्टर मार्च शहर से होते हुए चौधरीवास टोल तक पहुंचा। - Dainik Bhaskar
धीरणवास से चला ट्रैक्टर मार्च शहर से होते हुए चौधरीवास टोल तक पहुंचा।
  • शहीद भगत सिंह के भांजे प्राे. जगमाेहन आज हिसार पहुंचेंगे

कृषि कानूनों के विरोध में किसानों में गुस्सा है। ऐसे में किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव रणनीतियां बन रही हैं। रविवार को भी कई जगह पंचायतें हुईं। जिले में चार जगह टोल नाकों पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ रविवार काे एक दर्जन गांवाें के किसानाें ने 40 किलाेमीटर लम्बी ट्रैक्टर रैली निकाली।

इसके बाद चाैधरीवास टाेल नाके पर किसान सभा में कृषि कानूनाें का विरोध जताया। इससे पहले सचिवालय के सामने पुतला फूंका। दूसरी तरफ 2 फरवरी काे लांधड़ी टाेल पर किसान रैली हागी, जिसमें 72 गांवाें के किसान ताकत दिखाएंगे। 1 फरवरी काे शहीद भगत सिंह के भांजे प्राे. जगमाेहन और इकबाल लांधड़ी व चाैधरीवास टाेल पर किसानाें के बीच पहुंचेंगे। 3 काे महापंचायत के लिए भी कल किसानाें ने बैठक बुलाई है।

धीरणवास से 12 गांवाें के किसानों ने रविवार काे ट्रैक्टर रैली निकाली। हिसार लघु सचिवालय के पास सरकार का पुतला जलाकर रोष जताया। ट्रैक्टर रैली में धीरणवास, भिवानी रोहिल्ला, रावलवास कलां, खुर्द, हिन्दवान सहित एक दर्जन गांव के किसान शामिल हुए। ट्रैक्टरों का काफिला शहर में मलिक चाैक, पुरानी मंडी राेड, पारिजात चाैक, नागाेरी गेट हाेते हुए फव्वारा चाैक पहुंचा। इस दौरान बीकानेर चाैक से नागाेरी गेट तक जाम लग गया था। इसके बाद सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। उधर, भिवानी रोहिल्ला और सरसाना के किसान दिल्ली रवाना हुए। धीरणवास गांव में किसानाें का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हाे गया है।

जिले के चारों टाेल नाकाें पर रोज पहुंच रही किसानों की भीड़, महिलाएं भी कर रहीं भागीदारी

चाैधरीवास टाेल : धीरणवास गांव से चलकर चौधरीवास तक पहुंचा ट्रैक्टरों का काफिला

चाैधरीवास टाेल पर दिलबाग सिंह हुड्डा, किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नम्बरदार, मांगेराम गिल व देवीलाल भांभू अादि ने किसानाें काे संबाेधित किया। मंच संचालन सुभाष कौशिक व रविन्द्र भांभू ने किया। सूबेसिंह बूरा, कुलदीप बुड़ाक, सुरेन्द्र सिंह, सुरेश डूडी, विशाल पूनिया, बलबीर बिश्रोई, कप्तान बेनीवाल, सुरजीत सिंह सरपंच भेरिया, राजकुमार, अनूप पंघाल, जगबीर सुंडा, राजेन्द्र स्याहड़वा, जयभगवान, आजाद सिंह, राहुल भोजराज, इन्द्र सिंह मलिक, एडवोकेट मनोज श्योकंद, नरेन्द्र, बलविन्द्र प्रधान, संदीप, प्रदीप बैनीवाल, अनिल नेहरा, एडवोकेट संजय बूरा, तेलूराम सरपंच आदि उपस्थित रहे।

बाड्डाे पट्टी टाेल : बिछपड़ी से राेज 30 किसान दिल्ली बार्डर पहुंचेंगे, नुकसान की भरपाई होगी

बाड्डाे पट्टी टोल नाके पर किसानाें का जमावड़ा दिनाें दिन बढ़ता जा रहा है। रविवार काे बिछपड़ी के सरपंच सुनील भ्याण की अध्यक्षता में पंचायत का अायाेजन किया गया। इसमें फैसला लिया कि दिल्ली के सभी बाॅर्डर पर बिछपड़ी से राेज 30 किसानाें की हाजिरी लगेगी। अांदाेलन के दाैरान काेई भी नुकसान हाेता है ताे इसकी भरपाई गांव की पंचायत द्वारा की जाएगी।

लांधड़ी टाेल : कल हरियाणवी कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

लांधड़ी टोल पर धरना जारी रहा। 2 फरवरी की किसान महापंचायत होगी। इसमें हिसार व फतेहाबाद जिले से करीब 15000 किसानाें के पहुंचने की तैयारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। गोरखपुर की महिलाएं हरियाणवी पोशाक में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगीं। आज टोल पर धरने का नेतृत्व रविवार को चिकनवास के सरपंच विनोद माल, कर्मचारी यूनियन के प्रधान दलबीर किरमारा, जगदीश सुथार व कैलाश पूनिया ने किया।

लांधड़ी टोल पर सोमवार को शहीद भगत सिंह के भांजे जगमोहन सिंह व पंजाबी कलाकार इकबाल ढिल्लो पहुंचेंगे। इस मौके पर महावीर पूनिया, धर्मपाल लोहचब, सुमेर लोहान, अनूप लुदास, बिटू, सुरेन्द्र गोदारा, कर्मजीत, दलेर सिंह, सज्जन डूडी, नफे सिंह किरमारा, विनोद खासा, रोहतास, लालू बेनीवाल, शिवकुमार, राजेंद्र, कुलवंत नैन, किरण बाला पूनिया, किरण बाला जोहर, ममता, सुदेश सिवाच थे।

खरड़: महापंचायत का ऐलान, जजपा-भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों का करेंगे विरोध

हांसी | किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए खरड़ अलीपुर में महापंचायत हुई। महापंचायत में फैसला लिया कि आंदोलन काे मजबूत करने के लिए सभी बिरादरियों के लोगों से प्रति एकड़ एक सौ रुपए आर्थिक मदद ली जाएगी। इसके अलावा यह फैसला लिया कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, भाजपा और जजपा के किसी नेता को कोई कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लोग दोनों दलों के नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। यह जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला युवा प्रधान कुलदीप खरड़ ने बताया कि महापंचायत में बबलू खरड़, महाबीर सिंह, जयबीर सिंह, पूर्व चेयरमैन सुभाष, सरपंच सुनील और सरपंच प्रतिनिधि नरेश सहित अनेक लोग मौजूद थे। उधर, रामायण टोल प्लाजा पर करनैल सहरावत और प्रेम सहरावत क्रमिक अनशन पर बैठे। धरने पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा के उपाध्यक्ष राम अवतार सुलचानी ने संबोधित किया।

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