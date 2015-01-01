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  • GJU To Open From November 16, Four phase Schedule For Classes, According To Which Hostels And Students Will Get Entry, Guidelines Will Have To Be Maintained.

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शिक्षा:16 नवंबर से खुलेगी जीजेयू, क्लासिस के लिए चार चरण में बांटा शेड्यूल, जिसके अनुसार हॉस्टलर्स और स्टूडेंट्स की हाेगी एंट्री, गाइडलाइन की करनी होगी पालना

हिसारएक घंटा पहले
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कोविड-19 से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जीजेयू ने भी 16 नवंबर से कैम्पस ओपन करने का निर्णय लिया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं। यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से खोलने की बजाय चार फेजेज में खोलने का निर्णय लिया है। स्टूडेंट्स और हॉस्टलर्स को फेज के अनुसार यूनिवर्सिटी कैंपस में आने की अनुमति दी जाएगी।

इन चार फेजेज में खुलेगी यूनिवर्सिटी, संक्रमण से बचाव के लिए भी किए उपाय

फर्स्ट फेज- 16 नवंबर से 4 दिसंबर 2020

  • हॉस्टर्ल्स: पीएचडी स्कॉलर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के केवल लड़के, एम-टेक सेकंड ईयर, एम फार्मा सेकंड ईयर, एमएससी सेकंड ईयर, ड्यूल डिग्री बीएससी-एमएससी, एमपीटी सेकंड ईयर, बी फार्मा फोर्थ ईयर, एमसीए थर्ड ईयर, बीटेक फोर्थ ईयर (सीएसई, मैकेनिकल प्रिंटिंग), गर्ल्स पीएचडी स्कॉलर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स।
  • डे स्कॉलर्स: ऑल बीटेक फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स (सीएसई मैकेनिकल प्रिंटिंग को छोड़कर), ऑल एम टेक सेकंड ईयर, एमबीए सेकंड ईयर, बी फार्मा थर्ड ईयर, बी फार्मा सेकंड ईयर, बीपीटी सेकंड थर्ड ईयर, एमसी सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, ड्यूल डिग्री बीएससी-एमएससी फोर्थ ईयर, ऑल पीएचडी स्कॉलर्स।

सेकंड फेज- 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2020

  • हॉस्टर्ल्स: ऑल पीएचडी स्कॉलर, ऑल बीटेक फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट (सीएसई मैकेनिकल प्रिंटिंग को छोड़कर), एमसीए सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर।
  • डे स्कॉलर्स: ऑल पीएचडी स्कॉलर्स, एम फार्मा सेकंड ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, एमएससी सेकंड ईयर, ड्यूल डिग्री बीएससी एमएससी फाइव ईयर, एम कॉम सेकंड ईयर, बीपीटी फोर्थ ईयर, एमपीटी सेकंड ईयर, बी फार्मा फोर्थ ईयर, एमसीए थर्ड ईयर और ऑल एमए।

थर्ड फेज- 28 दिसंबर से 15 जनवरी 2020

  • हॉस्टलर्स: एमकॉम सेकंड ईयर, एमबीए सेकंड ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, बी फार्मा थर्ड ईयर, बी फार्मा सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, ड्यूल डिग्री बीएससी एमएससी फोर्थ ईयर, बीपीटी फोर्थ ईयर, ऑल एमए।
  • डे स्कॉलर्स: बीएससी थर्ड ईयर, बीटेक फोर्थ ईयर (सीएसई मैकेनिकल प्रिंटिंग )

फोर्थ फेज- 18 जनवरी से 28 फरवरी 2021

  • हॉस्टलर्स: ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर।
  • डे स्कॉलर्स: ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर।

ऑनलाइन भी लगेंगी क्लासें

जीजेयू रजिस्ट्रार डॉ. अवनीश वर्मा ने बताया कि यूनिवर्सिटी को चार फेज में खोला जाएगा। ऐसे में एक बार में केवल एक फेज के स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सिटी में आ सकेंगे, इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेज को बंद नहीं किया जाएगा। जिससे अगर एक फेज के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो दूसरे फेज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटैंड कर पाएंगे, इसके साथ ही ऑनलाइन में सबसे ज्यादा दिक्कत प्रैक्टिकल वर्क को करवाने में आ रही है।

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