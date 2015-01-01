पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मीटिंग:जीजेयू वीसी ने ऑफलाइन क्लास के लिए विभागाध्यक्षों से मांगे सुझाव

हिसार2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • दिवाली के बाद यूनिवर्सिटी खोलने की हो रही तैयारी

अब यूनिवर्सिटीज को खोलने की तैयारी देखने को मिल रही है। जीजेयू में मंगलवार को विभागाध्यक्षों तथा सम्बंधित संकायों के अधिष्ठाताओं के साथ वीसी ने मीटिंग ली। वीसी प्रो. टंकेश्वर कुमार ने बताया कि बैठक में जीजेयू को दोबारा खोलने से सम्बंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया। दिवाली के बाद विवि को फिर खोलने की संभावनाओं पर सभी विभागाध्यक्षों से सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव 4 नवम्बर तक विवि के शैक्षणिक मामलों की अधिष्ठाता को देने हैं। इन सुझावों के बाद 5 व 6 नवम्बर को फिर विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी तथा विवि में कक्षाएं आरम्भ करने से सम्बंधित निर्णय लिए जाएंगे।

विवि से जुड़े तमाम शोधार्थी छात्रावास खोलने के लिए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार से मिलने पहुंचे। मगर कुलपति इन शोधार्थियों से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए, जिससे शोधार्थियों ने बुधवार को मिलने का समय लिया। इसके बाद स्कॉलर्स ने चीफ वार्डन प्रोफेसर शबनम सक्शेना से मिलने पहुंचे। चीफ वार्डन ने कहा कि 16 नवंबर के बाद छात्रावास खोले जाएंगे।

पीजी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग 17 को

पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए पहली ऑनलाइन काउंसिलिंग 17 नवम्बर को होगी। आवेदक 6 नवम्बर तक अपने सम्बंधित परीक्षा परिणाम को अपडेट कर सकेंगे। वहीं संभावित मेरिट सूची 9 नवम्बर को जारी की जाएगी। यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति है तो वह 10 व 11 नवम्बर तक आपत्ति दर्ज करवा सकता है। 12 नवम्बर को आवेदकों की संशोधित मेरिट सूची जारी की जाएगी। प्रो. टंकेश्वर कुमार ने बताया कि यूजी कोर्सों की पांचवीं ऑनलाइन काउंसिलिंग 6 नवम्बर को होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें