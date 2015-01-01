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सोनाली v/s सुल्तान:हाईकोर्ट ने हिसार के मार्केट कमेटी सचिव का तबादला किया रद्द

हिसार21 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

साेनाली-सुल्तान प्रकरण में हाईकोर्ट ने हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुलतान को राहत दी है। हाईकोर्ट के जज अनमाेल रतन सिंह ने मुख्य प्रशासक के फैसले काे गलत ठहराते हुए सुल्तान सिंह काे हिसार मार्केट कमेटी में सचिव पद पर बने रहने के आदेश जारी किए हैं। सुल्तान सिंह के वकील याेगेश सिहाग ने बताया कि सुल्तान सिंह जल्द सचिव पद का कार्यभार दखेंगे।

एडवाेकेट ने बताया कि हाईकोर्ट ने सुल्तान सिंह के तबादले पर 19 दिसंबर तक राेक लगी रखी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2021 को हाेगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा मार्केटिंग बाेर्ड के मुख्य प्रशासक ने 6 अक्तूबर काे लिखित आदेश कर सुल्तान सिंह का तबादला हिसार मार्केट कमेटी से फतेहाबाद जिले के धारसूल मार्केट कमेटी कर दिया था। इसके बाद सुल्तान सिंह ने इसे हाईकोर्ट की अवमानना बताया और अदालत पहुंच गए थे।

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