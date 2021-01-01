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बंद मकान को लगाई आग:जगदीश कॉलोनी में मकान में लगाई आग, 17 पर मामला दर्ज

हांसीएक घंटा पहले
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  • फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच

जगदीश कॉलोनी में एक बंद मकान को किसी ने आग लगा दी। पुलिस ने मकान मालिक अनिल की पत्नी कमलेश की शिकायत पर 17 लोगों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

पुलिस को दी शिकायत में कमलेश ने कहा कि वह मूल रूप से लोहारी राघो गांव की रहने वाली है और मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करती है। 30 जनवरी को कुछ लोगों ने उनके मकान को आग लगा दी, जिससे उनका सामान जल गया। मकान को आग लगाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार जगदीश कॉलोनी के एक व्यक्ति बलवान ने पुलिस चौकी में आकर बताया कि उनके मोहल्ले में अनिल नामक व्यक्ति के मकान में आग लगी हुई है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। आग नहीं बुझ रही थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग बुझाई। आग बुझने के बाद अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया। सीन ऑफ क्राइम के इंचार्ज जगदीप, डीएसपी विनोद शंकर मौके पर आए और छानबीन शुरू कर दी। जिस समय मकान में आग लगी, उस समय अंदर कोई मौजूद नहीं था।

आपसी रंजिश का मामला : डीएसपी

छानबीन में सामने आया है कि दो परिवारों का आपसी रंजिश का मामला है। दोनों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले भी एक मकान में आग लगाई जा चुकी है। घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। एक कमरे में बेड, फ्रिज और अलमारी जले हैं।
-विनोद शंकर, डीएसपी।

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