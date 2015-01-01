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मंगाली माेहब्बत गांव का मामला:पत्नी की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

हिसार4 घंटे पहले
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फाइळ फोटो।

मंगाली माेहब्बत गांव में मंगलवार देर रात कस्सी से वार कर पत्नी की हत्या करने के मामले में आराेपी पति रामपाल काे मंगाली चाैकी पुलिस ने गुरुवार काे गिरफ्तार कर लिया। आराेपी काे शुक्रवार काे काेर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल, मंगाली माेहब्बत गांव में पति ने पत्नी के सिर पर कस्सी से कई वार किए थे। इसके कारण उसकी पत्नी 40 वर्षीय नीलम की हालत खराब हाे गई थी।

हालत बिगड़ने पर नीलम काे पीजीआई के लिए रेफर किया गया था। जहां पर उपचार के दाैरान उसकी माैत हाे गई थी। मृतक के बेटे की शिकायत पर आराेपी पति रामपाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। मंगाली चाैकी प्रभारी ने बताया कि आरेापी पति काे देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया।

आराेपी ने बताया कि पत्नी से उसका मामूली सी बात काे लेकर विवाद हाे गया था। जिसके कारण उसने कस्सी से वार किया था। वीरवार काे पाेस्टमार्टम के बाद शव काे उसके परिजनाें काे साैंप दिया गया। परिजनाें ने गमगीन माहाैल में महिला के शव का अंतिम संस्कार किया।

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