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पुलिस ने निगरानी बढ़ाई:सुरक्षा के मद्देनजर पैदल गश्त करेगी पुलिस पटाखे बेचने और चलाने पर होगी कार्रवाई

हिसार4 घंटे पहले
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पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि दीपावली त्याेहार को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। दीपावली के अवसर पर कोरोना महामारी व प्रदूषण की समस्या के चलते सुरक्षा की दृष्टि से जिला हिसार में पटाखों की बिक्री व पटाखे बजाने पर सरकार के निर्देशानुसार पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता है तो उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस त्याेहारी सीजन के चलते बाजारों में बहुत भारी भीड़ रहती है।

इस अवसर पर आभूषणों, कपड़ों, मिठाइयों व बर्तनों आदि की दुकानों पर ज्यादा खरीदारी होती है। ये दुकानें रात्रि तक खुली रहती हैं। इस कारण भीड़भाड़ वाले बाजारों में असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी की घटना हो सकती है। इसके मद्देनजर सभी संबंधित थाना प्रबंधकों को अपने-अपने थाना क्षेत्र के बाजारों में गश्त ड्यूटियां तैनात करने और शाम के समय अधिक से अधिक गश्त ड्यूटी लगाने, कुछ कर्मचारियों को सिविल ड्रेस में भीड़ भाड़ वाले बाजारों में नियुक्त करने व मुख्य-मुख्य स्थानों पर नाका ड्यूटी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही पैदल गश्त के साथ-साथ मोटर साइकिलों (राइडर) पर भी गश्त लगाने तथा अपने-अपने थाना के पीसीआर को भी भीड़भाड़ वाले बाजारों के निकट तैनात करने के निर्देश दिए हैं। गश्त व सिविल ड्रेस में तैनात कर्मचारियों को असामाजिक तत्वों पर गहन निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखते रखने के निर्देश दिए हैं।

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