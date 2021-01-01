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आरोपी फरार:मजदूर की अंगुलियां कटीं, आरोप लगाया अस्पताल में भर्ती करा खेत मालिक फरार

हिसार5 घंटे पहले
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पुलिस ने देवा गांव वासी सिद्धार्थ उर्फ संजय की शिकायत पर गांव के ही कर्मबीर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस को देवां गांव के सिद्धार्थ उर्फ संजय ने बताया कि 2 फरवरी को कर्मबीर अपने खेत में मजदूरी करवाने ले गया था। वहां उसने शराब का सेवन कर लिया था। उसने मेरे साथ धक्का-मुक्की करके ट्रैक्टर के पीछे लगे पंखे पर काम लगा दिया।

काम के बारे में पता न होने के कारण मेरा हाथ पंखे में आ गया और मेरे हाथ की तीन अंगुलियां कट गई। फिर मेरे को कर्मबीर ने कहा कि तेरा इलाज करवा दूंगा और मजदूरी भी दे दूंगा। उसने मुझे निजी अस्पताल में दाखिल करवाया दिया और उसके बाद मुझे अस्पताल में मिलने भी नहीं गया। जब उसे अपना किया वादा निभाने के लिए कहा तो वह मुकर गया।

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