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पावर कट:11 केवी जहाजपुल फीडर पर मेंटेनेंस का काम, दाे दर्जन से ज्यादा काॅलाेनी में आज पांच घंटे नहीं आएगी बिजली

हिसार3 घंटे पहले
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11 केवी जहाजपुल फीडर पर मेंटीनेंस कार्य के चलते सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक मिर्जापुर रोड की सप्लाई बंद रहेगी। मिर्जापुर रोड फाटक तक भारत गैस गोदाम धान्सू रोड, गीता कॉलोनी, श्रीनगर, कुरुक्षेत्र गौशाला, एमजी क्लब के आसपास के एरिया की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

वहीं 11 केवी कैमरी रोड फीडर व पटेल नगर फीडर पर सुबह 10 से 2 बजे तक बिजली की सप्लाई मेंटेनेंस के चलते बंद रहेगी। विनायक नगर, चंद्र लाइन कॉलोनी, यादव कॉलोनी, पीएलए, सेक्टर 15, उमेद विहार, फ्रेंड्स काॅलाेनी, एडवाेकेट काॅलाेनी, हाउसिंग बाेर्ड काॅलाेनी प्रभावित रहेगी।

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