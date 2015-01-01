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बैठक:कल से राजगुरु मार्केट में कारों की नो एंट्री, बाजार में चलेंगी 10 ई-रिक्शाएं

हिसार3 घंटे पहले
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राजगुरु मार्केट में दुर्गा शक्ति टीम इंस्पेक्टर सरोज और पुलिसकर्मी बिना मास्क पहने खरीदारी करने पहुंची महिलाओं को मास्क वितरित करते हुए।
  • एसपी, निगम कमिश्नर और राजगुरु मार्केट के व्यापारियों ने दो घंटे किया मंथन
  • सिटी थाना के पास बनेगी कार पार्किंग, बाजारों में एंट्री पर लगेंगे पोल, दुपहिया वाहन ही आ-जा सकेंगे

दीपावली पर बाजारों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, निगम प्रशासन और दुकानदार एसाेसिएशन के बीच दो घंटे मंथन हुआ। इसमें कई मुद्दाें पर सहमति बनी। बाजार में एक और दुपहिया वाहन पार्किंग तैयार करने व चौपहिया वाहनों काे 7 से 14 नवम्बर तक बाजार से बाहर पार्किंग में पार्क किए जाने की बात तय हुई। ग्राहकाें के अलावा दुकानदाराें की कारें भी बाजार में नहीं खड़ी होंगी।

बाजार के बीच में कहीं फड़ अथवा स्टाॅलें नहीं लगने दी जाएंगी। बाजार में बड़े वाहनाें का प्रवेश न हाे, इसके लिए पोल लगाने का काम देर रात या फिर सुबह काम शुरू हाे जाएगा। ये अस्थायी पोल नागाेरी गेट के बाहर, आर्य समाज मंदिर के सामने और बिश्नोई मंदिर की ओर से लगाए जाएंगे। इसके बाद बड़े अथवा चौपहिया वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पोल लगाने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम के कर्मचारी जगह की पैमाइश में लग गए थे।

राजगुरु मार्केट और बिश्नाेई मंदिर के बीच निगम की जगह पर बनेगी दुपहिया वाहन पार्किंग

राजगुरु मार्केट में लगभग 200 जवानाें की तैनाती के बाद दाे दिन से जाम और अतिक्रमण के हालात काबू में हैं। गुरुवार काे बाजार की सड़कें खुली नजर आईं। शाम काे आरसीबी चाैक के पास दुर्गा शक्ति की टीम व अन्य पुलिस कर्मचारियाें ने अपने हाथाें से आने वाले ग्राहकाें काे मास्क वितरित किए।

10 ई-रिक्शा को पास दिया जाएगा

7 नवम्बर के बाद गाड़ियां बाजार से बाहर सिटी थाना के पास पार्किंग में खड़ी होंगी। ऐसे में बुजुर्गाें, महिलाओं और छाेटे बच्चाें काे बाजार में आने व जाने में दिक्कताें का सामना न करना पड़े इसके लिए व्यापारी प्रतिनिधियाें ने मांग की कि पार्किंग स्थल से लेकर बाजार के अंदर आने व जाने के लिए 10 ई-रिक्शा काे मंजूरी दी जाए। इस पर एसपी ने सहमति जता दी। इनमें ऑर्गेनाइजेशन और एसाेसिएशन की तरफ से 5-5 रिक्शाएं लगाई जाएंगी। साथ ही इन रिक्शाओं काे पास बनाए जाएंगे।

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