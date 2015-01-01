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बीएंडआर ने बदला डिजाइन:अब तलाकी गेट फुटओवरब्रिज पर एस्केलेटर लगाने के लिए नहीं पड़ेगी ट्रस्ट की जमीन लेने की जरूरत

हिसार12 घंटे पहले
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तलाकी गेट फुटओवर ब्रिज पर लगाए जाने वाले एस्केलेटर के काम काे लेकर बीएंडआर के सिविल और इलेक्ट्रिक विंग के अधिकारी एक बार फिर हरकत में आ गए हैं। तलाकी गेट के सामने धर्मशाला की जमीन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सिविल इंजीनियर के अधिकारियाें ने कंपनी के इंजीनियर्स के साथ मिलकर डिजाइन में कुछ बदलाव किया है। मंगलवार काे एस्केलेटर लगाने वाली कंपनी के अधिकारी बीएंडआर के अधिकारियाें के साथ मुआयना करेंगे। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग विंग की देखरेख में पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

पहले थी ये अड़चन

पहले जॉनसन कंपनी ने जब एस्केलेटर का स्ट्रक्चर डिजाइन तैयार करने को लेकर मौके पर पैमाइश की तो पता चला कि एस्केलेटर को जिन पिलर पर खड़ा किया जाना था उसके लिए कंपनी को 20 बाई 3 मीटर यानी कुल 60 वर्ग मीटर जगह चाहिए। मगर ये जगह शंति देवी ट्रस्ट से लेनी थी। इस जमीन काे लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियाें से कई बार संपर्क किया गया मगर प्लानिंग सिरे नहीं चढ़ पाई। ऐसे में जगह की कमी में प्लान पूरा नहीं हाे पाया।

बनेगा तो ये होगा फायदा

अभी बस स्टैंड, ऋषि नगर, तलाकी गेट बाजार से आने वाले लोग पैदल सड़क पार करते हैं। तलाकी गेट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण यहां हादसे का डर बना रहता है। जाम की स्थिति बनी रहती है। एस्केलेटर लगाने का मुख्य मकसद यह है कि लोग फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करें।

जस्ट री-काॅल एस्केलेटर का टेंडर 2.39 लाख का

एस्केलेटर का टेंडर 2 करोड़ 39 लाख रुपए का है। जॉनसन कंपनी ने इसका टेंडर लिया है। एस्केलेटर फुट ओवरब्रिज के बराबर ही लगेंगे। एक गुजरी महल की तरफ और दूसरा बस स्टैंड के गेट की तरफ। दोनों तरफ केवल चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगाए जाएंगे। फिलहाल फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियाें का प्रयाेग नामात्र ही लाेग करते हैं।

अब ट्रस्ट की जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्राेजेक्ट का सिविल वर्क भी सिविल इंजीनियरिंग विंग के देखरेख में ही कंपनी से ही करवाए जाने की प्लानिंग है। काम शुरू करने से पहले एजेंसी स्टाफ मंगलवार तक माैका मुआयना करने हिसार आ सकते हैं। - सुमेर सिंह, एसडीओ, बीएंडआर।

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