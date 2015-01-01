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कार्रवाई:अब कोरोना संक्रमित मिलने पर 15 से अधिक लाेगाें की जांच कराएगा विभाग

हिसार3 घंटे पहले
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जागरूकता वाहन को रवाना करतीं सिविल सर्जन।
  • मास्क नहीं लगाने वालाें पर कार्रवाई काे 50 से अधिक टीमें गठित

लापरवाही से जिले में काेराेना संक्रमिताें की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियाें ने काेराेना संक्रमित के संपर्क में आने वाले 15 की बजाय उससे अधिक लाेगाें की सैंपलिंग करने का फैसला लिया है, ताकि संक्रमित का पता लगाकर उसे क्वारेंटाइन कराया जा सके और काेराेना काे फैलने से राेका जा सके।

अभी तक टीम के सदस्य का प्रयास रहता था कि कम से कम 15 लाेगाें की जांच अवश्य कराई जाए। सीएमओ डाॅ. रत्ना भारती के निर्देश पर पुलिस के साथ-साथ गुरुवार काे स्वास्थ्य विभाग की टीमाें ने विभिन्न स्थानाें पर पहुंचकर मास्क नहीं पहनने वाले लाेगाें के चालान किए। सिविल अस्पताल कैंप चाैक, आजाद नगर में कई लाेग मास्क के लिए कहने पर टीम के साथ कहासुनी करते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग टीम ने लाेगाें काे नि:शुल्क मास्क भी बांटे। सीएमओ ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएमओ बोलीं-दिवाली से पहले अधिक से अधिक लाेगाें की हाेगी जांच
शहर में काेराेना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं। भविष्य में संक्रमण की रफ्तार न बढ़ने पाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दिवाली से पहले अधिक से अधिक लाेगाें की जांच कराएंगे। सीएमओ डाॅ. रत्ना भारती ने बताया कि सैंपलाें के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। मास्क नहीं पहनने वालाें के चालान किए जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर, ऑटाे चालक, ब्यूटी पार्लर, माॅल आदि में भी जांच की जा रही है। 50 से अधिक टीमें लगाईं। जिनमें एलटी, फार्मासिस्ट, और स्टाफ नर्स शामिल हैं।

कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करेगी मोबाइल वैन, सीएमओ ने किया रवाना

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के चंडीगढ़ के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो ने लोगों में कोरोना से बचाव संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए चलाई मोबाइल प्रचार वैन को सिविल सर्जन डॉ. रत्ना भारती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया मोबाइल वैन 5 दिन तक शहर के अनेक इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को साबुन से या सेनेटाइजर से साफ रखने व अपना व्यवहार सुरक्षात्मक रखने का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा वे 2 गज सामाजिक दूरी का पालन करें। डिप्टी सर्जन डॉ. जितेंद्र व डॉ. तरूण, नोडल ऑफिसर कोविड डॉ. समीर कम्बोज एवं डॉ. सुभाष खतरेजा मौजूद थे।

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