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कार्रवाई:नई सब्जी मंडी से एक क्विंटल 35 किलोग्राम पॉलीथिन किया जब्त

हिसार5 घंटे पहले
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नगर निगम टीम ने बुधवार को शहर में पॉलीथिन पकड़ो अभियान चलाया। टीम ने नई सब्जी मंडी में कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 35 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त किया। सीएसआई देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि प्रवीण कुमार व पवन कुमार की टीम ने नई सब्जी मंडी में कार्रवाई की। नगर निगम अधिकारियाें ने बताया कि पाॅलीथिन शहर में पूरी तरह से बैन है।

एनटीजी के भी निर्देश हैं कि पाॅलीथिन का यूज नहीं किया जाना चाहिए। बार-बार शहर के लाेगाें व व्यापारियाें तथा आम दुकानदार हाे या रेहड़ी फड़ वाले सभी काे समझाया जाता है कि पाॅलीथिन का प्रयाेग न करें। इसके बावजूद पाॅलीथिन का यूज किया जा रहा है जाे गलत है।

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