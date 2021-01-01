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17 साइट पर हुआ टीकाकरण:1236 में से 355 लाभार्थियों ने ही लगवाया टीका, अभी 7511 को टीका लगना बाकी

हिसारएक घंटा पहले
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कोरोना से बचाव का टीका लगवाने से हेल्थ वॉरियर्स की घबराहट आंकड़ों से साफ दिख रही है। 16 हजार 300 वॉरियर्स में से सिर्फ 8789 ने पहला टीका लगवाया है, जोकि 52.9 फीसद है। अभी 7511 वॉरियर्स को टीका लगना बाकी है। ऐसे में बाकी 46.1 फीसद लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 4 व 5 फरवरी को स्पेशल अभियान चला रहा है जिसमें स्वेच्छिक वॉरियर्स को टीका लगेगा।

इसके बाद दूसरे टीके की तैयारी होगी और दूसरे चरण के वॉरियर्स को टीका लगाने के लिए डेटा अपडेट व कोविन पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया होगी। बुधवार को 17 साइट पर टीकाकरण हुआ। 1236 में से 355 लाभार्थियों ने टीका लगवाया है। डीआईओ डॉ. जितेंद्र शर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों और अन्य हेल्थ वॉरियर्स को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए।

इधर, कोरोना के 2 केस मिले

आईडीएसपी इंचार्ज डॉ. जया गोयल ने बताया कि हिसार में कोरोना संक्रमित 2 रोगी मिले हैं। जिले में 17090 केस अभी तक मिल चुके हैं। इनमें से 16748 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। 20 रोगी एक्टिव हैं जबकि 324 रोगी जान गंवा चुके हैं।

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