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कोरोना अपडेट:बुजुर्ग महिला और 38 साल के युवक समेत 5 की माैत, 262 नए केस मिले

हिसार25 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

जिले में काेराेना संक्रमिताें की माैत का सिलसिला जारी है। लाेगाें के मास्क नहीं लगाने और साेशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने के कारण प्रतिदिन संक्रमिताें की संख्या में भी इजाफा हाे रहा है। बुजुर्ग महिला, 38 वर्षीय युवक समेत पांच की माैत हाे गई। मरने वालाें में अर्बन एस्टेट की 62 वर्षीय महिला, शांतिनगर का 38 वर्षीय दुकानदार, गांधी चाैक का 62 वर्षीय बुजुर्ग, वाल्मिकी बस़ती का 51 वर्षीय अधेड़, हांसी के ढाणी पीरवाल का 69 का बुजुर्ग शामिल हैं। शुक्रवार काे भी जिले में महिला समेत पांच की माैत हुई थी।

मरने वालाें का आंकड़ा 150 पार

शनिवार काे 262 नए संक्रमित मिले। अब जिले में मरने वालाें का आंकड़ा 152 पर पहुंच गया है। सीएमओ डॉ. रत्ना भारती और डिप्टी सीएमओ डॉ. जया गाेयल ने कहा कि काेराेना से बचाव काे मास्क बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर किसी काे मास्क का प्रयाेग करना चाहिए। डिप्टी सीएमओ डॉ. जया गाेयल के अनुसार अब जिले में संक्रमित की कुल संख्या 11481 पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 82.21 है। अभी जिले में 1890 ही एक्टिव केस हैं।

जानिए कहां कितने संक्रमित मिले

ऋषि नगर का बैंक कर्मचारी, अग्राेहा का कंप्यूटर ऑपरेटर, प्राइवेट अस्पताल की स्टाफ नर्स, अर्बन एस्टेट का वकील, वार्ड 26 का टीचर, आर्य नगर की डाक्टर, आजाद नगर का लेक्चरार, सेंट्रल जेल का बंदी, हांसी का सीनियर सीटिजन, सेक्टर 13 का पेट्राेल पंप कर्मचारी, फ्रेंडस कालाेनी का डाक्टर, रामपुरा माेहल्ले की 9 साल की बच्ची, ढाणी कुम्हारान की तीन महिलाओं समेत 7, हरि काेट का बैंक कर्मचारी, आजाद नगर का रहने वाला हरियाणा पुलिस का एसपीओ, सेंट्रल जेल 1 का कांस्टेबल, हिसार कैंट की महिला समेमत 4, बरवाला का डेंटल सर्जन, बरवाला का दुकानदार, जुगलान का पुलिस कर्मचारी समेत 262।

30 मार्च काे सामने आया था काेराेना संक्रमण का पहला मामला

स्वास्थ्य विभाग के सूत्राें के अनुसार काेराेना संक्रमण का पहला मामला बेशक 30 मार्च काे सामने आया हाे लेकिन संक्रमण ने सितंबर माह में सबसे तेजी के साथ पैर पसारे। मई माह में 1.0 फीसद, जून माह में 1.6 फीसद, जुलाई माह में 8.1 फीसद, अगस्त में 15.8 फीसद, सितंबर माह में 44.1 फीसद और अक्टूबर माह में अभी तक 29.5 फीसद दर से संक्रमित मिले है। हालांकि काेराेना से हाेने वाली माैताें का आंकड़ा अक्टूबर माह में बढ़ा है।

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