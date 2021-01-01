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वेश्यावृत्ति का मामला:पीड़ित लड़कियों के परिजनों को पुलिस ने बुलाया, अन्य पर भी होगी कार्रवाई

हिसारएक घंटा पहले
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  • नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति के मामले में आरोपी को जेल भेजा
  • शनिवार को पुलिस ने शिकायत पर तारा नगर में मारी थी रेड

नाबालिग लड़कियों को काम दिलवाने के बहाने वेश्यावृत्ति करवाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी दीपक को पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने वन स्टॉप सेंटर में शरणार्थी पीड़ित लड़कियों के परिजनाें से संपर्क किया है। इन्हें हिसार बुलाया है, जिनके आने पर लड़कियों को उनके सुपुर्द किया जाएगा। वहीं, नाबालिग लड़कियों को हवस का शिकार बनाने वालों के खिलाफ धारा 376 (3) के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नाबालिग लड़कियों के साथ चार-पांच लोगों का समूह दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं हाेटल संचालकों ने बिना आईडी, उम्र, नाम व पता दर्ज किए रूम दिया था, तो उनके खिलाफ भी सरकारी आदेशों की उल्लंघना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए सभी होटलों में जाकर पुलिस रिकॉर्ड खंगालेगी। इसमें ग्राहकों की डिटेल भी जुटाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सर्वजीत ने कहा कि लड़कियों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। उनसे संपर्क करके बुलाया है। बाकी मामले की जांच चल रही है।

आगे से आगे बेचते थे आरोपी

पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़कियों की खरीद-फरोख्त होती थी। काम के बहाने लाकर 50 हजार में आगे शख्स को बेच देते थे जोकि उनसे अनैतिक काम करवाता था। ग्राहकों से 2 से 5 हजार रुपये तक लेते थे और लड़कियों 200 या 500 रुपये दिया करते थे। ऐसे में पुलिस ने एजेंट सीमा, सप्लायर पप्पू और दीपक के फोन जब्त करके कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी है। इससे भी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान व धरपकड़ होगी।

होटल व स्पा सेंटर में होते हैं अनैतिक काम

बता दें कि होटलों के अलावा स्पा सेंटर्स तक में अनैतिक काम होते हैं। हिसार पुलिस ने खुद शहर के अलग-अलग स्पा सेंटर में छापा मारकर अनैतिक काम होने का भंडाफोड़ किया था। उनके मैनेजर तक को गिरफ्तार किया था। अब होटलों में बड़े स्तर पर अनैतिक काम होने का पर्दाफाश हुआ है।

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