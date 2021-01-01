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मारपीट:मारपीट और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

हिसारएक घंटा पहले
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आजाद नगर थाना पुलिस ने मारपीट मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस को पुलिस को सिरसा के गांव चाड़ीवाल वासी विनोद कुमार ने बताया कि पेशे से ड्राइवर हूं। आजाद नगर स्थित होटल में कमरा लिया था। 30 जनवरी की सुबह करीब 6-7 बजे अपने कमरे में सोया हुआ था।

उस वक्त मेरे साथ अक्षय और राजेश भी साथ सो रहे थे। तब मेरे पास कैमरी वासी मोहर, उसका भांजा, विक्रम उर्फ जोनी आए थे। ये सभी मेरे साथ टैक्सी स्टैंड पर रहते थे। आरोप है कि कमरे पर आकर इन्होंने मारपीट की। मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मैंने अपने परिजनों को सूचना दी। जोकि पुलिस को साथ लेकर मेरे पास आए थे। मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया था।

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