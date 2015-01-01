पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हिसार:प्राथमिक सहकारी ऋण कृषि एवं ग्रामीण बैंक ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट योजना

हिसार4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 31 दिसम्बर तक एकमुश्त राशि जमा करवाने पर ब्याज में मिलेगी 50%छूट

हिसार जिला प्राथमिक सहकारी ऋण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत 31 दिसम्बर तक एकमुश्त राशि जमा करवाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राय साहब गोदारा ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 2825 किसानों पर इस समय 80 करोड़ 8 लाख 75 हजार रुपये बकाया है।

ऐसे में जो भी बकायादार वन टाइम सेटलमेंट का लाभ लेना चाहता है, वह 31 दिसम्बर तक बैंक में जाकर अपने खाते का हिसाब करवाने के बाद एकमुश्त राशि जमा करवा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा समय पर ऋण का अदायगी करने वालों को जो ब्याज माफी की स्कीम दी गई है, उसे भी मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें