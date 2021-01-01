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  • Roshan Has Named The District In The International And National Olympics, Having Played More Than 1 Thousand Players From Hisar

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प्रतिभा:हिसार के 1 हजार से अधिक खिलाड़ी खेल चुके इंटरनेशनल व नेशनल, ओलिंपिक में जिले का नाम कर चुके हैं रोशन

हिसारएक घंटा पहले
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जानिए.. कितने खिलाड़ी स्टेडियम में करते हैं अभ्यास - Dainik Bhaskar
जानिए.. कितने खिलाड़ी स्टेडियम में करते हैं अभ्यास
  • अब 17 खेलों के 681 नए खिलाड़ी जो खेल चुके स्टेट व नेशनल सी. नेशनल, ओलंपिक व इंटरनेशनल का लक्ष्य बनाया

खेलाें में हरियाणा का देश-विदेश में दबदबा है। खेलों में हिसार के खिलाड़ियों की अहम भूमिका है। हर खेल में जिले के खिलाड़ियों ने अपने व जिले का नाम देश-विदेश में रोशन किया है। जिले के एक हजार से अधिक खिलाड़ियाें ने इंटरनेशनल, नेशनल, ओलिंपिक, सीनियर नेशनल, स्कूल नेशनल, खेलो इंडिया जैसी चैंपियनशिप में अपनी धाक जमाई है।

वहीं इन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर अब शहर के महाबीर स्टेडियम में 17 खेलों में 681 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। जिनका लक्ष्य अब देश की झोली में स्वर्ण पदक डालना है। वहीं इन खिलाड़ियों में कुछ नेशनल खेल चुके हैं, वहीं कुछ दिन निकलने से पहले ही इस स्तर तक पहुंचने के लिए मेहनत में लग जाते हैं।

इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी किया हासिल

जिले के सैकड़ों खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जिले ने गीतिका, उदयचंद, जयभगवान, एकता भ्यान, किरण गोदारा, नवीन पूनिया, पिंकी, शीतल राणा, सरिता, पूनम मलिक सैकड़ों खिलाड़ी दिए हैं। 2018 की एशियन गेम्स खिलाड़ी सुनील कुमारी भी हिसार जिले की ही है।

वहीं केवल हैंडबॉल के 20 खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। केवल लाडवा से ही 6 खिलाड़ी इंटरनेशनल खेल चुके हैं जिसमें नवीन पुनिया, संदीप पुनिया, खुशबू, मोनिका, अजय, रवि शामिल हैं। गांव उमरा से तीरंदाजी के लिए हाल ही में संगीता मलिक को भारत की मेजबानी करने के लिए टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपियाड के लिए चुना गया है।

एथलीट ट्रैक पर भी रहा हिसारियंस का दबदबा

एथलीट के 40 खिलाड़ी नेशनल व 6 इंटरनेशनल स्तर पर जा चुके हैं। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जय भगवान, अर्जुन अवाॅर्डी रमेश जो डीएसपी पद पर कार्यरत हैं, सभी हिसार से ही हैं।

कोच बनने की भी मिल सकती है ट्रेनिंग

अभी तक जिले में बीपीएड व एमपीएड की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। परंतु इस साल शहर के राजकीय कॉलेज में बीपीएड व एमपीएड के कोर्सिस शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। जो खिलाड़ियों को देश का नाम रोशन कर रहे हैं वे भविष्य के लिए के अन्य खिलाड़ियों को भी तैयार कर सकेंगे।

एचएयू में इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक तैयार

एचएयू में इंटरनेशनल लेवल का सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है। इस साल आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हिसार की झोली में आ सकता है। फिलहाल कोरोना काल के इस लंबे समय के बाद साई के खिलाड़ियों व कोच को कैलेंडर जारी होने का इंतजार है। मार्च माह से विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होने की उम्मीद की जा रहीं है। इसके लिए इस साल की शुरुआत से ही साई को खिलाड़ियों के लिए पुन: खोल दिया गया है।

जिले की अकेडमी में 3500 खिलाड़ी प्रेक्टिस कर रहे

जिले में कुल 20 खेल नर्सरी हैं। वहीं छोटी व बड़ी मिलाकर कुल 55 खेल अकेड़मी हैं जिसमें सबसे अधिक एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल व फुटबॉल की है। इन अकेडमी में करीब 3500 खिलाड़ी प्रेक्टिस करते हैं।

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