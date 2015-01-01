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एहतियात:शहर के तीन स्कूलों में काेरोना जांच के लिए 364 विद्यार्थियों के सैंपल लिए

हिसार23 मिनट पहले
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हेल्थ टीम एक स्कूल में सैंपल लेते हुए।

बच्चों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से एक्शन मोड में आए शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को कुल 364 विद्यार्थियों की सैंपलिंग की। स्कूलों में गुरुवार से शुरू की विद्यार्थियों की सैंपलिंग प्रक्रिया में अब तक कुल 412 विद्यार्थियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इसमें 19 नवंबर को हिसार शहर के सुशीला भवन स्थित गर्ल्स स्कूल में 60 छात्राओं के सैंपल भी शामिल है।

इसी कड़ी में शुक्रवार को श्रीकृष्ण प्रणामी स्कूल में 48, लाहौरिया सीनियर सेकंडरी स्कूल में 102 व जहाजपुल स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में 212 विद्यार्थियों के कोविड सैंपल लिए गए। वहीं राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार द्वारा अगले 10 दिन तक स्कूलों को पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान स्कूल परिसर को कोरोना मुक्त करने के लिए रोज परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।

स्कूलों को पूरी तरह बंद रखा जाए व उसे कोरोना मुक्त किया जाए, इसके लिए सभी 9 बीईओ को आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही यह भी आदेश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी स्कूल में बच्चों को न बुलाया गया हो। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल मुखिया व प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। - कुलदीप सिहाग, डीईओ, हिसार।

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