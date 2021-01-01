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निगम कमिश्नर की सराहनीय पहल:सफाई कर्मचारी से दराेगा प्रमाेट हुए, अब सीख रहे हैं क ख ग

हिसारएक घंटा पहले
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शांति नगर लाइब्रेरी में दरोगाओं को अक्षर ज्ञान देते हुए निगम कर्मी सुरेन्द्र वर्मा। - Dainik Bhaskar
शांति नगर लाइब्रेरी में दरोगाओं को अक्षर ज्ञान देते हुए निगम कर्मी सुरेन्द्र वर्मा।
  • दफ्तरी काम सिखाने के लिए रोज शाम 5 से 6 बजे तक शांति नगर लाइब्रेरी में लग रही क्लास
  • कमिश्नर बाेले - आप खुद शिक्षित बनाे और पद के अनुसार जिम्मेदारी संभालने के काबिल भी

15 से 20 साल की सर्विस के बाद पहली बार प्रमाेट हुए सफाई कर्मचारियाें काे पदाेन्नति के साथ अब क ख ग भी सिखाया जा रहा है। दफ्तरी काम सिखाने के लिए हर राेज शांति नगर लाइब्रेरी में क्लास लगानी शुरू की है। दरअसल, प्रमाेशन केे बाद खुद काे पढ़ाई लिखाई के मामले में लाचार समझने वाले इन नवपदाेन्नत दराेगाओं की मांग पर नगर निगम कमिश्नर अशाेक कुमार गर्ग ने अच्छा इनिशिएट लिया है।

निगम कमिश्नर ने इन दराेगाओं की समस्या काे समझते हुए उन्हें शिक्षा दिलवाने का फैसला लिया है। कुछ अनपढ़ व कुछ कम पढ़े लिखे करीब 10 से ज्यादा दराेगाओं काे अब नगर निगम की लाइब्रेरी में क ख ग यानि अक्षर ज्ञान दिया जाने लगा है। इन कर्मचारियाें काे शिक्षित करने के लिए कमिश्नर ने असिस्टेंट एवं तहबाजारी इंचार्ज सुरेंद्र वर्मा की ड्यूटी लगाई है।

दराेगाओं की मांग: जाएं।

इस पर कमिश्नर ने कहा कि आप खुद शिक्षित बनाे और पद के अनुसार जिम्मेदारी संभालने के काबिल भी। उन्हाेंने कहा कि निगम आपकाे इसके लिए शिक्षित करेगा। सभी दराेगाओं काे माैका मिलेगा कि वे अक्षर ज्ञान लें। उन सफाई कर्मचारियाें काे भी अक्षर ज्ञान लेना चाहिए जिन्हें भविष्य में प्रमाेट किया जाना है।

इनमें कुछ ऐसे भी जिनकी रिटायरमेंट के बचे हैं दाे से चार साल

कमिश्नर ने सफाई कर्मचारियाें की समस्या काे हल करने के लिए पहली बार उनके साथ हर शनिवार काे मीटिंग करने का नया नियम लागू किया है। इन मीटिंग्स के दाैरान सफाई कर्मचारियाें की समस्या निकलकर सामने आई।

कुछ सफाई कर्मचारी वरिष्ठता सूची के हिसाब से कई साल पहले प्रमाेट हाे जाने थे मगर उन्हें माैका नहीं दिया गया, ना ही किसी अधिकारी ने उनकी सुनवाई की। इनमें से कुछ ताे ऐसे कर्मचारी हैं जाे पहले कच्चे कर्मचारी थे और सालाें बाद उन्हें पक्का किया गया। अब रिटायरमेंट के नजदीक उन्हें प्रमाेशन मिली है।

मेरे पास टीचिंग व लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस

मेरे पास टीचिंग व लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस है। कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार मैंने इस काम की जिम्मेदारी उठाई है। इन दराेगाओं काे अक्षर ज्ञान व तफ्तरी कामकाज सिखाया जाएगा। जिसकाे लेकर बुधवार से शांति नगर लाइब्रेरी में शाम काे पांच से छह बजे तक हर राेज इनकी कक्षा लगानी शुरू की है।

- सुरेंद्र वर्मा, असिस्टेंट, नगर निगम, हिसार।

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