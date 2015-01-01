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जाम की समस्या नहीं:मकड़ौली टोल पर सेंसर 250 मीटर दूर से ही काट रहा टोल

हिसार2 घंटे पहले
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  • सभी टाेल काे माॅडल बनाने की तैयारी
  • एनएचआई के अधिकारियों ने तैयार की प्लानिंग

विभिन्न टाेल नाकाें पर लाेगाें काे जाम की समस्या से निजात दिलाने और अत्याधुनिक बनाने के लिए एनएचएआई के अधिकारियाें ने तैयारी की है। प्रदेश के एकमात्र माॅडल टाेल प्लाजा मकड़ाैली की अब सभी टाेल के अधिकारियाें काे विजिट कराई जाएगी, ताकि अन्य टाेल के अधिकारी भी अपने टाेल पर वाहन चालकाें काे अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करा सकें।

इस बारे में सभी टाेल के अधिकारियाें काे दिशा-निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहन चालकाें से भी टाेल पर सुविधाओं के बारे में सुझाव मांगे जाएंगे। दरअसल, एनएचएआई के अधिकारियाें ने हाल ही में राेहतक के मकड़ाैली टाेल काे प्रदेश में एकमात्र माॅडल टाेल घाेषित किया था। मकड़ाैली टाेल की खासियत यह है कि यहां पर उच्च क्षमता वाले सेंसर लगे हैं। इसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों काे फास्टैग लेन से गुजरते समय वाहन राेकने की जरूरत नहीं है। टाेल से 250 मीटर पहले सेंसर फास्टैग काे कैच कर लेते हैं तथा वाहन चालक के खाते से रुपये कट जाते हैं।

इसके कारण मकड़ाैली टाेल पर कभी जाम की स्थिति नहीं बनती है। इसके अलावा राेहतक से पानीपत तक करीब 80 किलोमीटर के दायरे में टाेल के अधिकारियाें ने हाई-वे किनारे सड़क हादसाें पर अंकुश और सुरक्षा की दृष्टि से लाइटें लगवाई हैं। यही नहीं रात में हादसे न हाे, इसके लिए इंडीकेटर भी लगाए गए हैं। टाेल से 85 प्रतिशत वाहन फास्टैग लगे गुजरते हैं। यहां पर बनाए शाैचालय भी अत्याधुनिक हैं। एनएचएआई के अधिकारियाें के अनुसार अब प्रदेश के सभी टाेल काे माॅडर्न बनाने की तैयारी है।

इसके तहत हिसार के अलावा पानीपत, साेनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत विभिन्न जिलाें के टाेल के अधिकारी प्रत्येक पंद्रह दिन में मकड़ाैली टाेल की विजिट करेंगे। देखा जाएगा कि आखिर मकड़ाैली टाेल के अधिकारियाें ने अपने यहां पर किस तरह की सुविधाएं वाहन चालकाें काे दी है। इसके बाद अपने टाेल पर भी इस तरह की सुविधाएं एनएचएअाई के सहयाेग से देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वाहन चालकाें काे किसी तरह की परेशानी न हाे।

गाड़ी राेकने की नहीं पड़ेगी जरूरत
राेहतक-पानीपत टाेल के सीजेएम कर्नल वीरेंद्र शेखावत के अनुसार हाईटेक सेंसर लगने के कारण उनके अंडर आने वाले मकड़ाैली टाेल पर गाड़ियाें काे राेकने की जरूरत नहीं हाेती है। चलती गाड़ी से ही फास्टैग के खाते से रुपये कट जाते हैं। यही नहीं गाड़ी जाने के बाद ऑटाेमेटिक ही बूमर खुद ही बंद भी हाे जाते हैं।

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