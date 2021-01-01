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अस्वच्छता:खुले में डाला जा रहा था स्लज, निगम टीम ने पांच हजार का किया जुर्माना

हिसार3 घंटे पहले
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नगर निगम ने शहर में खुले में डाले जाने वाले डी स्लज ऑपरेटर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पहुंचे एएसआई सुरेंद्र हुड्डा व सिटी टीम लीडर जसवीर कुंडू ने बताया कि शहर में जितने भी डी-स्लज ऑपरेटर हैं, उनका नगर निगम कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है।

सभी काे निर्देश दिए थे कि स्लज खाली करने के लिए एसटीपी पर जाएं। इसके बावजूद एक डी स्लज ऑपरेटर बाहर खुले में टैंक खाली करता मिला। ऑपरेटर पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर 33 में निगम टीम ने खुले में मलबा डालने वाले एक ट्रैक्टर ट्राॅली चालक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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