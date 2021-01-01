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स्कूल खाेलने के आदेश जारी:कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंट्स आज से जा सकेंगे स्कूल, मास्क जरूरी

हिसार2 घंटे पहले
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  • सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक ही लगेंगी कक्षाएं

हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9 से 12वीं के बाद अब कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खाेलने के आदेश जारी किए हैं। वहीं स्कूलों के लिए निदेशालय की ओर से एसओपी भी जारी की गई है। इस एसओपी के तहत स्कूल मुखियाओं काे काेविड-19 काे लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना हाेगा। बिना मास्क स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कक्षा 6 से 8वीं तक बच्चाें के लिए अभिभावकाें की सहमति अनिवार्य हाेगी। इसके लिए स्कूलों में तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। संबंधित पेज- 2 पर भी

9 से 12वीं तक 51% स्टूडेंट्स ही पहुंच रहे

पुन: स्कूल खुलने पर पहले दिन शहर के राजकीय स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं पहुंचा था जबकि निजी स्कूलों में संख्या 10 प्रतिशत रही। अब आंकड़ा बढ़ रहा है। जिले में कक्षा 9 से 12 के 51% से अधिक विद्यार्थी स्कूलों में पहुंच रहे हैं।

इन गाइडलाइन की पालना करनी होगी

बिना मास्क स्कूल में स्टूडेंट्स काे नहीं देंगे एंट्री

हर विद्यार्थी के बीच एक सीट की दूरी रहेगी।

स्कूल गेट पर विद्यार्थियों को प्रवेश के वक्त हाथाें काे सैनिटाइज करवाना हाेगा।

क्लास शुरू होने से पहले और बाद में रूम काे सैनिटाइज करवाना हाेगा।

अभिभावकाें की सहमति और डाॅक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जरूरी है। इस दौरान अगर किसी विद्यार्थी में काेविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं ताे उसे 10 दिन तक घर पर क्वारेंटाइन रहना हाेगा।

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