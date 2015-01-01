पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जीजेयू:डिस्टेंस एजुकेशन के पीजी डिप्लोमा काेर्स ऑफलाइन करवाने पर स्टूडेंट्स परेशान

हिसार2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • स्टूडेंट्स ने कोविड-19 की वजह से एग्जाम ऑनलाइन या गृह जिले में ही केंद्र बनाने की मांग की

जीजेयू का दूरस्थ शिक्षा विभाग 21 दिसंबर से पीजी डिप्लाेमा सहित अन्य कई विषयों की परीक्षाएं कराने जा रहा है। इस बार कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी जहां बहुत से विषयाें की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने के प्रयास में है तो वहीं दूसरी ओर दूरस्थ के पीजी डिप्लोमा कोर्स से जुड़े विषयों की परीक्षाओं को ऑफलाइल करवाने के निर्देश दिए हैं। विवि प्रशासन के इस फैसले से डिस्टेंस एजुकेशन के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आपत्ति जतार्ई है।

स्टूडेंट्स ने कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन में विभिन्न पीजी डिप्लोमा के विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। दूरस्थ विभाग ने जब सभी डिग्री कोर्सेज की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है तो पीजी डिप्लोमा को ऑफलाइन आयोजित करने का निर्णय बेतुका है। स्टूडेंट्स ने बताया कि इन एग्जाम्स के लिए सेंटर के नाम पर केवल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया गया है। इसके कारण चंडीगढ़, लुधियाना, मेरठ, मथुरा और दिल्ली से स्टूडेंट्स कोरोना जैसी महामारी के बीच यूनिवर्सिटी आने को मजबूर हो रहे हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने मांग की जिस जगह पर स्टूडेंट्स रह रहे हैं उसी शहर में या आस-पास ही सेंटर अलॉट किया जाए।

स्टूडेंट्स ने कहा- वीसी से मिलने का नहीं दिया जा रहा समय
विद्यार्थियों ने ई-मेल के माध्यम से वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक को अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यहां तक कि जब विद्यार्थियों ने वाइस चांसलर से मिलने के लिए समय मांगा तो उन्हें अभी तक समय भी नहीं दिया है। साथ ही परीक्षाओं की जो तिथि विश्वविद्यालय ने निश्चित की है, उन्हीं तिथियों में एचटेट की परीक्षाएं (जनवरी 2 और 3 ) भी होनी है। इस विषय पर विद्यार्थियों की समस्याओं का अधिकारियों ने जवाब दिया कि विद्यार्थी अपनी प्राथमिकता खुद तय करें।

क्या हैं प्रमुख मांगें
पीजी डिप्लोमा की परीक्षाएं ऑनलाइन आयाेजित करवाया जाए। अगर ऑनलाइन आयोजन संभव नहीं है तो उनके गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाए। एचटेट के दौरान होने वाली परीक्षाओं को रद्द करके उन्हें नई तारीखों पर रखा जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें