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भागीदारी बढ़ने के लिए मीटिंग:घर से पढ़ाओ अभियान पर शिक्षक केंद्रित करेंगे ध्यान

हिसार12 घंटे पहले
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जिला प्रशासन व जिला शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक सक्षम समीक्षा की बैठक की। इसमें समीक्षा एप सहित कुल सात विषयों पर चर्चा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरंतर बिना किसी रुकावट के चलाने के तरीकों पर रहा। बैठक में शिक्षा अधिकारियों द्वारा घर से पढ़ाओ अभियान के तहत विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देने के लिए नीति तैयार की है।

जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग व डाइट प्रिंसिपल मिनी आहुजा ने घर से पढ़ाओ अभियान में शिक्षकों का ध्यान भागीदारी बढ़ाने व अधिक से अधिक विद्यार्थियों पर केंद्रित करने के लिए रणनीति बनाई। इसके साथ यह चर्चा की गई कि शिक्षा के स्तर को सुधारने व अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए क्या किया जाए व किन नीतियों में सुधार किया जा सकता है। उम्मीद कार्यक्रम के जरिये विद्यार्थियों की कॅरिअर काउंसिलिंग शुरू की गई है। इससे विद्यार्थियों को अधिक लाभ पहुंचे इसके लिए भी विभिन्न मुद्दों को शामिल किया है।

बोर्ड रिजल्ट को और बेहतर बनाने व बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई अब किस प्रकार की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए चल रहे डाइट के निष्ठा कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों के सीसीटी के बेहतर परिणाम के लिए शिक्षकों को अधिक फोकस करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिले की ई-मेटरिंग के लिए भी रणनीति जल्द तैयार की जाएगी। इस बैठक में डीईईओ धनपत राम, डीपीसी चंद्रकला, डाइट मात्रश्याम की प्रिंसिपल मिनी अहुजा व सभी 9 ब्लॉक के बीईओ, सक्षम सहयोगी, जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान मात्रश्याम से विषय विशेषज्ञ रजत बामल मौजूद रहे।

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