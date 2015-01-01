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  • The Brother, Who Was Missing From The Small Secretariat Colony, Met Delhi's Children's Home, Angered By The Mother's Scolding And Left The House.

पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी:लघु सचिवालय काॅलाेनी से लापता दाे भाई दिल्ली के बाल गृह से मिले, मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे

हिसार25 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

शहर की लघु सचिवालय कॉलाेनी से 4 नवंबर काे लापता हुए दाेनाें भाइयाें काे दिल्ली से बरामद कर लिया गया। दाेनाें घर से सीधे हांसी पहुंचे थे तथा इसके बाद यहां से बस में सवार हाेकर दिल्ली पहुंच गए थे। दाेनाें काे दाे दिन से दिल्ली के बाल गृह में रखा गया था। पूछताछ में दाेनाें ने बताया कि पड़ाेस में ही उन्हाेंने एक कांच की बाेतल ताेड़ दी थी।

जिस पर उन्हें उनकी मां ने डांट दिया था। मां की डांट से क्षुब्ध हाेकर दाेनाें साइकिल पर सवार हाेकर हांसी पहुंचे। जहां पर एक साइकिल की दुकान में रहे। इसके बाद साइकिल का एक व्यक्ति से साैदा 800 रुपये में कर लिया तथा दाेनाें दिल्ली काे जाने वाली बस में सवार हाे गए थे।

अब पुलिस ने दाेनाें काे दिल्ली बाल गृह से बरामद कर परिजनाें के सुपुर्द कर दिया। अभिभावकों ने 4 नवंबर काे आजाद नगर थाने पर शिकायत करते हुए बताया था कि उसके दाे 14 वर्षीय और 8 वर्षीय बेटे घर के बाहर खेलते समय अचानक ही लापता हाे गए हैं।

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