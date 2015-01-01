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  • The Night In Hisar Was Colder Than Shimla, The Cold Wave Lasted For The Second Day, The Maximum Temperature Reached 16 Degrees

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वेदर अपडेट:हिसार में रात शिमला से भी ठंडी रही, दूसरे दिन भी चली शीत लहर, अधिकतम तापमान 16 डिग्री पर पहुंचा

हिसार2 दिन पहले
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. महावीर स्टेडियम में युवा खिलाड़ी लंबी छलांग लगाने की प्रैक्टिस करते हुए।- फोटो: रॉकी कुमार

पहाड़ाें में बर्फबारी हाेने और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से जिले में दूसरे दिन मंगलवार को भी शीत लहर चली। हिसार में रात शिमला से भी ठंडी रही। रात में शिमला का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि हिसार में रात का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन व रात में साेमवार की बजाय ठंड से लाेगाें काे थाेड़ी राहत मिली। मंगलवार दाेपहर का अधिकतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

रात का तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अगर साेमवार की बात करें ताे एचएयू के रिकाॅर्ड के अनुसार न्यूनतम 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि मंगलवार काे यह तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया।

दाे साल पहले और सात साल पहले भी दिसंबर महीने में माइनस में चला गया था न्यूनतम तापमान

दिसंबर माह में ही दाे साल पहले और सात साल पहले भी रात का तापमान माइनस में चला गया था। वर्ष 2018 में दिसंबर महीने में रात का तापमान माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इसके अलावा वर्ष 2013 में भी माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

पूर्वानुमान: आज मौसम खुश्क रहेगा, सुबह धुंध के आसार

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हरियाणा राज्य में 16 दिसम्बर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इसके बाद माैसम में बदलाव आएगा। इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट व कहीं-कहीं सुबह व देर रात्रि धुंध रहने की संभावना है।

एक्सपर्ट के अनुसार मौसम आधारित कृषि सलाह : सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें

विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान में लगातार गिरावट होने की संभावना को देखते हुए सब्जियों, छोटे फलदार पौधे, कम तापमान को असहनशीलता वाली फसलों विशेषकर सरसों की फसल में बचाव के लिए हल्की सिंचाई व रात्रि के समय खेत में जिस ओर से हवा आ रही हो उस और से घासफूस से धुआं करें। ऐसा करने से भूमि व वातावरण का तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाती है इससे कम तापमान का फसल में पड़ने वाले नकरात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है।

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