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वेदर अपडेट:तीन साल में नवंबर महीने की अब तक की सबसे ठंडी रही गुरुवार की रात

हिसार22 मिनट पहले
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रात के तापमान में अचानक गिरावट अा गई है। गुरुवार की रात पिछले तीन साल के रिकाॅर्ड के अनुसार अभी तक की नवंबर महीने की सबसे ठंडी रात रही है। रात का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। भारतीय माैसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

दिन का यह तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। रात का तापमान हालांकि बुधवार रात के तापमान से अचानक 3.6 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। एचएयू के कृषि माैसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डाॅ. एमएल खीचड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य में 23 नवम्बर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परन्तु खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच-बीच में आंशिक बादल व उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट व सुबह के समय कहीं-कहीं हल्की धुंध की संभावना रहेगी।

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