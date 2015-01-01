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बाजार में चोपहिया वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध:दिवाली तक यूं ही बना रहे सिस्टम अतिक्रमण व जाम से मिली राहत

हिसार2 घंटे पहले
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  • मार्केट की सभी एसो. ने प्रशासन के कदम काे सही बताया
  • पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर अवैध पार्किंग के काटे चालान

बाजार में दीपावली पर्व की खरीददारी के लिए पहुंचे ग्राहकाें काे आज पहली बार राहत मिली, वहीं दुकानदार भी व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। प्रशासन और पुलिस के निर्देश पर दीपावली तक बाजार चार पहिया वाहनाें के लिए नाे पार्किंग जाेन रहेगा। शनिवार से बनी इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकाें पर शिकंजा भी कसा गया। बाजार के अंदर व बाहर जहां जहां भी चार पहिया वाहन अवैध ताैर पर खड़े नजर आए, वहीं क्रेनाें के सहारे पुलिस उन वाहनाें काे जब्त कर लिया और चालान काटा। एक दिन में लगभग दाे दर्जन चार पहिया वाहनाें के चालान काटे गए। वहीं काेराेना काल में लापरवाही बरतने वालाें पर पुलिस प्रशासन की मार पड़ी।

पुलिस सुबह से ही तैनात, बेरीकेड्स से रास्ते बंद

प्रशासन के निर्देशानुसार राजगुरु मार्केट व आसपास के बाजाराें में सुबह से पुलिस तैनात कर दी गई थी। इसमें दुर्गा शक्ति वाहिनी व हाेम गार्ड्स के जवान भी शामिल हैं। प्रत्येक नाके पर स्पिंग पाेस्ट व लाेहे के पाेस्ट लगाए गए हैं। बाजार के चाराें तरफ बेरियर्स लगाकर सभी बड़े वाहनाें की एंट्री चाराें तरफ से राेक दी गई है।

ये बाेले मार्केट एसाेसिएशन के पदाधिकारी

राजगुरु मार्केट वेल्फेयर एसाेसिएशन के प्रधान गाैतम नारंग, राजगुरु मार्केट ऑग्रेनाइजेशन के संरक्षक अक्षय मलिक, नागाेरी गेट व्यापार मंडल प्रधान मंगल ढालिया तथा बिश्नाेई मंदिर मार्केट एसाेसिएशन के प्रधान राजेंद्र चुटानी ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय है। वह खुद चाहते थे कि बाजार में पार्किंग व्यवस्थित हाे और फड़ बाजार से बाहर लगें।

मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने पांच दिन में 760 के काटे चालान

हिसार| पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पिछले पांच दिनाें में मास्क नहीं लगाने पर 760 के चालान काटे गए हैं। एसपी का कहना है कि अभियान आगे भी जा री रहेगा। काेराेना से बचाव के लिए पुलिस लाेगाें काे जागरूक भी कर रहे हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत थाना और चाैकी पुलिस मास्क नहीं लगाने वाले लाेगाें पर शिकंजा कस रही है।

शनिवार काे मास्क नहीं पहनने पर 110 के चालान किए गए। एसपी ने लाेगाें से काेराेना से बचाव के लिए मास्क नियमित रुप से लगाने की अपील की है। इसके अलावा पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शनिवार काे 70 वाहन चालकों के चालान किए । पिछले 5 दिनों में जिला पुलिस द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर 314 वाहन चालकों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए गए है।

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