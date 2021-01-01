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पल्स पोलियो अभियान:आज और कल 43.39 फीसद छूटे बच्चों को घर-घर जाकर पिलाई जाएगी पोलियोरोधी दवा

हिसारएक घंटा पहले
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सीएमओ डॉ. रतना पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करती हुईं। - Dainik Bhaskar
सीएमओ डॉ. रतना पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करती हुईं।
  • सीएमओ डॉ. रतना भारती ने किया शुभारंभ, पहले दिन 124039 बच्चों काे पिलाई दवा

पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन रविवार को शून्य से पांच साल तक के टारगेटिड 2 लाख 19 हजार 100 बच्चों में से 124039 बच्चों को दवा पिलाई गई। 56.61 फीसद बच्चों को लेकर अभिभावक बूथ पर पहुंचे थे। ऐसे में सोमवार और मंगलवार को हेल्थ टीमें घर-घर जाकर छूटे 43.39 फीसद बच्चों को दवा पिलाएगी।

ग्रामीण एरिया में सीएचसी बरवाला में 69.30 फीसद और शहरी एरिया में जीएच हांसी में 72.39 फीसद बच्चों को दवा पिलाई है, जोकि आंकड़ा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से अधिक है। बता दें कि सेक्टर 14 स्थित साईं मंदिर से अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. रतना भारती ने बच्चे को दवा पिलाकर अभियान को गति दी।

इनके साथ रोटरी क्लब के प्रधान मोहित गुप्ता, पवन रावलवासिया, डॉ. संजय शर्मा, डॉ. विकास पुरी, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र शर्मा, डॉ. तरूण सहित मौजूद रहे। डीआईओ डॉ. जितेंद्र शर्मा ने कहा कि पांच साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा जरूर पिलाएं। पड़ोसी देश पाकिस्तान व अफगानिस्तान में पोलियाे केस एक्टिव हैं जिनसे संक्रमण फैल सकता है। इससे बचने के लिए बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा जरूर पिलानी चाहिए। अभी भी 43.39 फीसद बच्चों को दवा पिलानी बाकी है। हेल्थ टीमें घर-घर जाकर दवा पिलाने पहुंचेगी, जिनका सहयोग करें।

जानिए... कहां कितने बच्चों को पिलाई दवा

सीएचसी लक्ष्य दवा पिलाई

आर्य नगर 19849 12267 मंगाली 18622 11426 सिसाय 14966 9285 सीसवाल 17707 10417 सोरखी 14162 8659 उकलाना 17840 10249 आदमपुर 4108 2098 बरवाला 13421 9301 नारनौंद 9389 6366 जीएच हांसी 15457 11190 जीएच हिसार 52560 20467 बरवाला शहरी 15881 8921 नारनौंद शहरी 5138 3393

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