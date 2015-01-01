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हादसा:घिराय में ट्रैक्टर ड्रेन में पलटा, किशोर की मौत

सुलखनी2 घंटे पहले
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हादसे के बाद ड्रेन में पलटा ट्रैक्टर।

घिराय में कच्चे रास्ते पर ट्रैक्टर साथ लगती ड्रेेन में पलट गया। हादसे में किसान का इकलौता बेटा ट्रैक्टर के नीचे दब गया जिससे बच्चे की जान चली गई। किसान बिंदर बूरा ट्रैक्टर से शनिवार सुबह आठ बजे खेताें में बुआई करने के लिए गया था। थाेड़ी देर बाद उसका 14 वर्षीय बेटा मुकुल अपने पिता काे खाना देने खेत में आ गया। इसी बीच बिंदर के भाई सुभाष का फोन आया कि उसे ट्रैक्टर की आवश्यकता है, ट्रैक्टर लेकर आजा। इसके बाद पिता-पुत्र ट्रैक्टर पर सवार होकर खेतों के कच्चे रास्ते से निकले।

थाेड़ी दूर चलने के बाद ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया जिससे 7 फुट गहरी ड्रेन में पलट गया। जिससे बिंदर घायल हो गए और बेटे की ट्रैक्टर के नीचे दबने से माैत हाे गई। कच्चे रास्ते के साथ ड्रेन में तीन फीट पानी था। मुकुल ड्रेन में ट्रैक्टर के नीचे करीब 10 मिनट तक दबा रहा। परिजनाें ने बड़ी मुश्किल से उसे निकाला और अस्पताल ले गए जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हिसार के सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने 14 वर्षीय मुकुल पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। देर शाम मुकुल बूरा का शव गांव में लाया गया। सिंचाई विभाग के एक्सईएन रमेश चंद्र ने कहा कि खेतों के बराबर जो ड्रेन बनी है काफी गहरी है। पानी निकासी के लिए बनाई गई है। उसके बराबर में मिट्टी की परत काफी ऊंची लगाई गई है जिससे कोई वाहन आसानी से गुजर सके।

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