पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

17 बाल बंदियों के फरार होने का मामला:ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर हिसार के दो कांस्टेबल बर्खास्त

हिसार2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बरवाला रोड स्थित ऑब्जर्वेशन होम से 17 बाल बंदियों के फरार होने के मामले में जांच के बाद 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। घटना के समय गारद इंचार्ज सहित तीन कर्मचारी बिना सूचना ड्यूटी से गायब थे। एक मौजूद था, लेकिन फरार होते बंदियों को काबू करने में असफल रहा था। यही नहीं, ड्यूटी गेट के बाहर थी, लेकिन वह अंदर था। इसकी जांच डीएसपी रैंक के अधिकारियाें को सौंपी थी।

जांच के आधार पर एसपी बलवान सिंह राणा ने गारद इंचार्ज ईएएसआई जगराज सिंह के खिलाफ कंपलसरी रिटायरमेंट, कांस्टेबल विनोद और रघुविंद्र को बर्खास्त करने और कांस्टेबल विजेंद्र की छह वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की है। बता दें, ऑब्जर्वेशन होम से 12 अक्टूबर 2020 की शाम सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर 17 बंदी फरार हुए थे। 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।

एसपी ने 2 डीएसपी की जांच के आधार पर आदेश दिए

डीएसपी नारायण चंद व डीएसपी राजबीर सिंह ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज देखी थी। मेन गेट पर गारद इंचार्ज ईएएसआई जगराज सिंह, कांस्टेबल विनोद व कांस्टेबल रघुविंद्र तैनात नहीं थे। कांस्टेबल विजेंद्र था, लेकिन सिविल ड्रेस में था और गार्ड रूम में अपना शस्त्र भी छोड़ रखा था। अब इस पर कार्रवाई हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser