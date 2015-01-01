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मृतक के परिजनों ने जताया रोष:ढाणी गारण में किरयाणा स्टाेर संचालक की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने नेशनल हाई-वे पर दिया धरना

हिसार4 घंटे पहले
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जिले सिंह की हत्या के विरोध में और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर सिविल अस्पताल में धरने पर बैठे मृतक के परिजन व अन्य।
  • बोले- आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा
  • शव का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार

गांव ढाणी गारण में किरयाणा दुकानदार 50 वर्षीय जिले सिंह पर बाइक सवार तीन नकाबपोश युवकों ने बुधवार शाम को गोली मार दी थी। जिले सिंह की देर रात मौत हो गई। उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। गुरुवार को पुलिस ने जिले सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जिले सिंह की हत्या के विरोध में व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर गुरुवार सुबह ढाणी गारण व आसपास के गांवों के दर्जनों ग्रामीण बरवाला बाइपास पर रेलवे पुल के पास धरना लगा कर बैठ गए। देर रात तक ग्रामीणों का धरना जारी रहा। वहीं हिसार सिविल अस्पताल में परिजनों ने रोष जताया। यही नहीं शव का पाेस्टमार्टम कराने और शव लेने से भी इनकार कर िदया। ग्रामीणों ने ऐलान किया कि जब तक आरोपी काबू नहीं किए जाते वे धरने पर बैठे रहेंगे।

मृतक का बेटा बाेला- सुरक्षा मिलती तो पिता की बचाई जा सकती थी जान

श्यामसुंदर का कहना है कि उसके पिता जिले सिंह 3 नवंबर काे एसपी कार्यालय पहुंचे थे और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पिता ने एसपी से कहा था कि 30 अक्टूबर काे राेहतक काेर्ट के बाहर जिस सुनील पर हमला किया गया है, वह उनका रिश्तेदार है। आराेपी उसके परिवार में किसी भी सदस्य की कभी भी हत्या कर सकते हैं। बावजूद इसके एसपी ने उन्हें सुरक्षा देना तक मुनासिब नहीं समझा। यदि सुरक्षा दी जाती ताे पिता की जान बचाई जा सकती थी। हत्या के आराेपियाें काे गिरफ्तारी नहीं हाेने, मांग के बावजूद सुरक्षा नहीं मिलने के विराेध में मृतका के परिजनाें ने गुरुवार काे सिविल अस्पताल में धरना दिया।

पुलिस ने 5 के खिलाफ किया केस दर्ज

पुलिस को दिए बयान में श्याम सुंदर ने कहा है कि बुधवार को उसका पिता जिले सिंह दुकान पर था। इस दौरान तीन व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आए। गांव बास निवासी हाल आबाद हिसार की शिव कॉलोनी निवासी जयबीर पंघाल, मंजीत व सोनू ने आते ही उसके पिता जिले सिंह पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। एक गोली जिले सिंह की नाक के पास व अन्य गोलियां पेट में लगी। गंभीर हालत में उन्होंने जिले सिंह को उपचार के लिए भर्ती करवाया। लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस को दिए बयान में श्याम सुंदर ने कहा है कि जयबीर पंघाल, मंजीत, सोनू, रामबीर व रघुबीर ने योजनाबद्ध तरीके से सलाह मशवरा कर उसके पिता जिले सिंह की हत्या की है।

जिले सिंह मुझसे नहीं मिला : एसपी

जिले सिंह तीन नवंबर काे मुझसे नहीं मिला। जिले सिंह द्वारा मुझसे मिलकर सुरक्षा मांगने की बात पूरी तरह से गलत है। जिले सिंह के बेटे श्यामसुंदर के साले सुनील के परिजन मिले थे। उसी दिन सुनील के साथ उसके घर पर सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई थी। जिले सिंह के हत्या आराेपियाें काे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलवान सिंह राणा, एसपी, हिसार।

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