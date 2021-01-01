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प्रधान का आरोप:महिला ने मारवल सिटी के प्रधान पर छेड़छाड़ और धमकी का आरोप लगाया

हिसार3 घंटे पहले
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  • रास्ते में गाड़ी को टक्कर मारी, फोन छीना

तलवंडी राणा के समीप रहने वाली एक महिला ने मारवल सिटी आरडब्ल्यूए के प्रधान पवन कुंडू के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और जातिसूचक अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है। वहीं प्रधान पवन कुंडू ने महिला व चार अन्य लोगों पर रास्ते में गाड़ी को टक्कर मारने, हमला करने, फोन छीनने व फायरिंग का आरोप लगाया है। इन दोनों की शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को महिला ने बताया कि मैं अपने पति से अलग रहती हूं। लॉकडाउन के दौरान पवन कुंडू अपने साथी के संग घर आया था। उसने कहा कि आप बिना बिजली व पानी के कैसे रहते हो। मैं कनेक्शन दिलवा दूंगा। उसने बिजली का मीटर लगवा दिया था। इसके बाद उसने आना-जाना शुरू कर दिया था। आरोप है कि करीब पांच-छह माह पहले दवा लेने सिविल अस्पताल गई थी।

वहां पर मुझे पवन कुंडू मिला था। उसने कहा कि मैं छोड़ दूंगा। इसके कहने पर गाड़ी में बैठ गई थी। आरोप है कि उसने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। मैंने विरोध किया तो धमकाने लगा। फिर तीन हजार रुपये दिए जोकि लौटा दिए थे। उसने जातिसूचक अपशब्द बोले थे। इसके बाद घर आकर मेरी बेटी को अपशब्द बोलने लगा था। पांच-छह माह से उसने परेशान किया था, जिसके चलते केस दर्ज करवाया है।

वहीं, प्रधान पवन कुंडू का आरोप है कि एक फरवरी को तलवंडी राणा बाइपास क्राॅस कर रहा था। तब एक गाड़ी आई और मेरी गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। आरोप है कि मैं नीचे उतरा तो गाड़ी से महिला व चार अन्य आए और डंडों से हमला कर दिया था। इस दौरान धमकी दी।

फायरिंग करके दहशत भी फैलाई। किसी तरह वहां से निकलकर नजदीक की ढाणी में पहुंचा था, तब किसी से फोन लेकर परिचितों व पुलिस को सूचना दी थी। घायल होने पर उपचार के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल हुआ था।

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