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वारदात:ट्रेड फेयर के टिकट काउंटर पर कुश्ती कोच की कटी जेब, मामला दर्ज

हिसार5 घंटे पहले
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पुराने राजकीय कॉलेज में चल रहे ट्रेड फेयर के टिकट काउंटर पर साई सेंटर में कुश्ती कोच वेद प्रकाश की किसी ने जेब काट ली। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया है। कुश्ती कोच वेद प्रकाश ने बताया कि ट्रेड फेयर के बाहर काउंटर पर टिकट ले रहा था। तब पेंट की जेब से अज्ञात चोर ने पर्स निकाल लिया। उसमें 3800 रुपये, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस था। इधर, ट्रेड फेयर में घूमने आए पठाना मोहल्ला वासी अरविंद की बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर चुराकर ले गया।

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