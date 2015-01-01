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उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मान:एचएयू में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

हिसार4 घंटे पहले
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  • अवॉर्ड में एक लाख रुपये की नकद राशि के साथ सम्मान पट्टिका भी दी जाएगी

एचएयू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के लिए आवेदन मांगे हैं। स्नातकोत्तर अधिष्ठाता डॉ. आशा क्वात्रा ने बताया कि अवॉर्ड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। विश्वविद्यालय की ओर से दिए जाने वाले इस अवॉर्ड में एक लाख रुपये की नकद राशि के साथ सम्मान पट्टिका भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवॉर्ड का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में संस्थान के मुखिया, फैक्लटी मेंबर या अधिकारी द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मान देना है।

इस अवॉर्ड के लिए आवेदनकर्ता ने विश्वविद्यालय में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हों और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा मृतक जिन्होंने विश्वविद्यालय में विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हों, उसके आश्रित भी इस अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र किसी पूर्व कुलपति, पूर्व अधिष्ठाता या फिर इस अवॉर्ड से सम्मानित किसी सदस्य द्वारा सिफारिश किया होना चाहिए।

डॉ. आशा क्वात्रा ने बताया कि अवॉर्ड समारोह में शामिल होने के लिए चयनित उम्मीदवार के आने-जाने का खर्च विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा। आवेदनकर्ता निर्धारित प्रोफोर्मा में संक्षिप्त बॉयो-डाटा सहित अपने आवेदन को सीधे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अधिष्ठाता कार्यालय में जमा करवा सकता है।

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