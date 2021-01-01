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कार्रवाई:बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 25 वाहनों के काटे चालान

रानियां2 घंटे पहले
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  • ट्रैफिक प्रभारी बोले-नियमों का पालन करें चालक

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नाकाबंदी करते हुए वाहनों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है तथा खामियां पाए जाने पर अनेकों वाहनों के चालान काटे गए हैं। इस बारे में थाना प्रभारी साधुराम ने बताया कि अपराधों पर अंकुश लगाने व शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जांच अधिकारी उपनिरीक्षक इंद्रजीत सिंह, ट्रैफि क इंचार्ज सुभाष चंद्र ने बताया कि टीम नियुक्त किया गया है जिसके तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन कागजात चेक किए जा रहे हैं वहीं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के चालान किए जा रहे हैं।

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं
ट्रैफिक प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाई जाने पर 25 वाहनों के चालान काटे गए हैं इसके अलावा सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वह वाहनों के सभी रजिस्ट्रेशन कागजातों को पूरा रखें व सीट बेल्ट का प्रयोग करें और अपनी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए।

वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों के चालान काटे कर मोटा जुर्माना भी वसूल किया गया। गाडिय़ों के शीशों पर काली फिल्म व काले रंग की जाली लगाई गई थी उन्हें भी जुर्माना लगाया गया है।

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