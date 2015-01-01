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विरोध:काले झंडे लेकर खड़े थे किसान,बिजली मंत्री का रूट बदला तो डीसी; एसपी के काफीले के आगे लेट गए आंदोलनकारी

रानियांएक घंटा पहले
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रानियां के सिरसा मार्ग पर बिजली मंंत्री के विरोध में काले झंडे के साथ किसान, इस दौरान पुलिस फोर्स भी मुस्तैद रहीं।
  • किसानों ने कृषि बिल के विरोध में बिजली मंत्री से मांगा इस्तीफा, रणजीत सिंह बोले-किसानों को किया जा रहा गुमराह

कृषि बिलों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने शनिवार को बिजली मंत्री रणजीत सिंह के रानियां हलके के दौरे का विरोध किया। किसान संगठन काले झंडे लेकर रानियां के पास स्थित गाबा पैलेस के नजदीक पहुंचे। वहां पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर पहले ही गांव गोबिंदपुरा के गुरुद्वारा के पास रोक लिया। किसान वहीं पर धरना लगाकर बैठ गए और बिजली मंत्री के आने का इंतजार करने लगे।

तभी बिजली मंत्री को विरोध से बचाने के लिए प्रशासन ने रणनीति बदली और किसानों को गुमराह करके मंत्री के काफिले का रूट बदल दिया। उन्हें सुल्तानपुरिया मार्ग से गाबा पैलेस स्थित कार्यक्रम में लाया गया। इधर, जैसे ही किसानों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने नोरबाजी शुरू कर दी। किसान डीसी एसपी के काफिले के आगे सड़क पर लेट गए। डीसी एसपी को भी नीचे उतरकर किसानों को समझाना पड़ा। भारी पुलिस बल ने किसानों को साइड में करके रास्ता खाली करवाया और डीसी एसपी की गाड़ी को आगे भेजा।

उसके बाद दोनों अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जनसमस्याएं सुनीं और लोगों को संबोधित किया था। किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि अगर रणजीत सिंह देवी लाल के बेटे हैं तो उन्हें तुरंत इस सरकार से इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अगर किसान आपको बिजली मंत्री बना सकते हैं तो एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। इसलिए पद का लालच छोड़कर किसान का साथ दें।

भारूखेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानून बनाकर सरकार ने किसानों की कमर ताेड़ने का काम किया है। इन तीनों काले कानूनों से किसान कारपोरेट घरानों का गुलाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक देश का किसान चुप नहीं बैठेगा इधर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों को फसल के ऊंचे भाव मिलेंगे। इसलिए किसी की बातों में ना आकर बिल का समर्थन करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसानों पर कोई आंच आई तो सबसे पहले वे ही किसानों के साथ खड़े होंगे।

पुलिस की घेराबंदी में सड़क पर कार्यक्रम से 100 मीटर दूर खड़े होकर करते रहे प्रदर्शन

कोरोना काल के बाद बिजली मंत्री का अपने हलके रानियां में यह पहला बड़ा कार्यक्रम था। इधर किसान बीती 6 अक्टूबर से भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर किसान सरकार में शामिल विधायक और मंत्रियों सहित सांसद का लगातार विरोध कर रहे हैं। इससे पहले वे तीन बार सांसद सुनीता दुग्गल को काले झंडे दिखा चुके हैं। डिप्टी सीएम की कोठी पर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। अब बिजली मंत्री रणजीत सिंह शुक्रवार को हलके के दौरे के लिए निकले तो किसानों ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया। सुबह 11 बजे जब गुरुद्वारा के पास किसान एकत्रित हुए तो उनकी घेराबंदी कर ली गई। किसानों को कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर दूर ही पुलिस ने घेराबंदी में कैद कर लिया।

एक महीने से बिजली मंत्री और डिप्टी सीएम की कोठी सुरक्षा के घेरे में, लोगों को हो रही परेशानी

बीती 6 अक्टूबर को किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर कोठी को घेराव करने का ऐलान किया था। इस दौरान प्रदेशभर से किसान सिरसा में जमा हुए थे। जब कोठी की तरफ किसानों ने कूच किया तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए उन्हें बाबा भूमणशाह चौक पर ही रोक लिया। यहां वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किसानों पर करके उन्हें काबू किया था। उसके बाद से किसानों ने कोठी से 200 मीटर दूर भगत सिंह स्टेडियम में धरना लगा रखा है। इधर पुलिस प्रशासन ने तब से लेकर अब तक बिजली मंत्री और डिप्टी सीएम की कोठी की सुरक्षा बढा रखी है और वहां पर एक साइड का रास्ता भी रोक रखा है।

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