पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रानियां:बिजली मंत्री ने रणजीत सिंह ने गाबा रिसोर्ट में की विकास कार्यों की समीक्षा

रानियां2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रदेश के बिजली, अक्षय उर्जा व जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते विकास कार्यों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। अब चार साल में हलका में विकास कार्यों की चमक दिखाई देगी। बिजली मंत्री शनिवार को गाबा रिसोर्ट में हलका के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से हलका में चल रहे व होने वाले विकास कार्यों बारे विस्तार से जानकारी ली।

विकास कार्यों की समीक्षा उपरांत मंत्री ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रानियां शहर में जो विकास कार्यों की घोषणाएं की गई थी, उन पर कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दीवाली त्यौहार के बाद सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित की जाएगी। यह 15 करोड़ की राशि होगी, जोकि हलके के सभी गांवों को दी जाएगी।

बिजली मंत्री ने कहा कि किसानों का हित उनके लिए सर्वपरि है और किसानों की समस्याओं का समाधान करवाना उनकी जिम्मेवारी है। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बिजली मंत्री को विश्वास दिलाया कि उनकी प्रशासनिक टीम विकास कार्यों व समस्याओं के समाधान में पूरी तत्परता व ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। यहां प्रो बुटा सिंह काल्हो, नगर पार्षद सलवंत सिंह, स्वर्ण जज, मंडी एसोसिएशन प्रधान दीपक गाबा, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मुख्तयार सिंह, सरपंच काका सिंह, नरेंद्र गाबा, गुरमेल सिंह, नबंरदार वेद प्रकाश नैन मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें