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मौसम:न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज, सर्द हवाओं ने बढ़ाई सर्दी की रफ्तार

रानियां2 घंटे पहले
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दिसंबर के महीने में मौसम का मिजाज अचानक बदलने से जहां किसानों में खुशी का माहौल बना है। वहीं सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरुवार को सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा जिससे दिन में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर रहा है। वहीं न्यूनतम पारा 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में एक ओर जहां आमजन की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

धुंध के चलते विशेषकर यातायात सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वाहनों की स्पीड कम हो जाने के कारण लोगों का जीवन धीमा पड़ गया है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। छायी धुंध व कोहरे के चलते सर्दी के मौसम का लोगों को अहसास हुआ। कोहरे के कारण तापमान में गिरावट के साथ.साथ ही पूरे क्षेत्र को कोहरे ने अपनी चादर सें ढक लिया। कोहरा रात्रि को ओर अधिक बढ़ने के आसार बन गए है।

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने अलाव सेककर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश की। घनी धुंध के चलते निर्धारित समय पर चलने वाले वाहन देरी से गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे है। कोहरे व धुंध की वजह से रिक्शा चालक व ठेला लगाने वाले लोग रोजाना हो रही आमदनी से कम ही कमा पा रहे है। वाहन चालक पवन कालड़ा, राजकुमार,अमरजीत सिंह,बलराज, जरनैल चंदी ने बताया कि रात्रि से ही धुंध शुरू हुई और हल सुबह आलम यह था कि मात्र 6 मीटर से दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।

धुंध व कोहरे से सब्जी की फसल को होगा नुकसान

खेतों में जब सुबह धुंध व कोहरे की चादर छायी तो सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों के चेहरे भी अब मुरझा गए क्योंकि यह ठंड सब्जियों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। सर्दी जहां गेहूं और सरसों की फसल के लिए लाभदायक है वहीं दूसरी ओर सब्जी की फसल के लिए नुकसानदेह है। धुंध और कोहरे के कारण टमाटर,आलू, मटर जैसी सब्जियों पूरी तरह से प्रभावित होती है।

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