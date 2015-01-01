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समस्या:फतेहाबाद डिपो की बसें नहीं जा रहीं पंजाब, लोग झेल रहे परेशानी

रतिया4 घंटे पहले
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हरियाणा रोडवेज द्वारा किसान आंदोलन के चलते 20 दिन पहले पंजाब के रूटों पर बंद बसों से यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे रोडवेज के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। केवल फतेहाबाद डीपू द्वारा ही पंजाब में बसों का आवागमन बंद किया हुआ है जबकि अन्य हरियाणा के अन्य डीपू की बसें पंजाब में जा रही है व पंजाब की बसें भी रतिया क्षेत्र में आ रही है। रतिया का अधिकांश क्षेत्र पंजाब से लगता है करीब 100 बसों के फेरे पंजाब के कस्बों में लगते है जो कि बंद पड़े है।

यात्री रमेश कुमार, सुरजीत, रविंद्र कुमार, नाजर सिंह, भगवान सिंह, सुरेश, गुरमीत सिंह, काला सिंह, निर्भय सिंह, गमदूर सिंह ने कहा कि हरियाणा रोडवेज ने 25 नवंबर से रतिया बुढलाडा, सरदूलगढ, पटियाला, पातड़ा, मूनक, चंडीगढ, लुधियाना के लिए जाने वाली रोडवेज बसें पूर्णत्या बंद कर रखी है। यात्रियों ने कहा कि अकेले फतेहाबाद डीपू ने ही पंजाब में बसों का आवागमन बंद कर रखा है जबकि हिसार, जींद कैथल, अंबाला डीपू की बसें पंजाब के पातड़ा, पटियाला, जीरकपुर व चंडीगढ में आ जा रही है।

ऐसे ही पंजाब के संगरुर, बरनाला, मोगा, पटियाला, बुढलाडा, लुधियाना डीपू की बसें रतिया व हरियाणा क्षेत्र में आ रही है। चंडीगढ़ जाने के लिए भी उन्हें वाया अंबाला जाना पड़ता है जिससे समय व रुपया दोनों बर्बाद होते है। चंडीगढ वाली बसें बंद होने के कारण शाम 7 बजे के बाद रतिया से फतेहाबाद की बस नहीं मिलती जबकि लास्ट बस का समय रात साढे 9 बजे का है।

रोडवेज के टाइम टेबल के अनुसार हरियाणा रोडवेज के रतिया से बुढलाडा के 32, सरदूलगढ़ के 28 व चंडीगढ के वाया पातड़ा पटियाला 20 फेरे है। इससे पहले कोरोना काल के चलते 24 मार्च से नवंबर माह तक पंजाब रुटों पर बसें बंद रही थी। कुछ दिन चलते के बाद किसान आंदोलन के चलते फिर से रोडवेज ने बसों को आवागमन बंद कर दिया। इससे रोडवेज को भी हर रोज राजस्व का नुकसान हो रहा है। समस्या को लेकर सीएम व परिवहन मंत्री को अवगत करवाया जाएगा।

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